المنتجعات السياحية المصرية جاهزة لاستقبال السياح الروس

العالم -مصر

وفي لقاء خاص مع "سبوتنيك" قال مستشار وزير السياحة المصري عمرو العزبي إن "الجميع ينتظر عودة مصر كمقصد سياحي لروسيا، بعد غياب طويل للسواح الروس إلى الغردقة وشرم الشيخ والقاهرة والأقصر" وذلك خلال مشاركته في المعرض السياحي الدولي MITT الذي تستضيفه العاصمة الروسية.

وأكد العزبي على جاهزية مصر والمنتجعات المصرية لاستقبال الوفود السياحية الروسية في أي وقت، مشيراً إلى الشغف المصري لعودة السائح الروسي. وقال العزبي إنه خلال المعرض ستتم مقابلة منظمي الرحلات بين البلدين لمناقشة استراتيجيات العمل، إضافة إلى نيته عرض خطة هيئة تنشيط السياحة فيما يخص السوق الروسية عند البداية الفعلية للرحلات الجوية بين البلدين.

وأكد العزبي جاهزية الشركات السياحية المصرية لاستقبال السياح الروس وعرض البرامج السياحية في السوق الروسية.

وعن مناطق الجذب السياحي قال العزبي إن مصر ستفتتح في نهاية العام أكبر متحف في العالم يعرض آثار حضارة واحدة، وهي الحضارة المصرية القديمة مشيرا إلى أن "المتاحف الأخرى الكبرى في العالم مثل متحف اللوفر أو المتحف البريطاني أو متحف المتروبوليتان في الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أنها أكبر من حيث الحجم إلا أنها تعرض مجموعة كبيرة من الحضارات"

من جانبه قال المرشد السياحي المصري في روسيا أحمد فايز في حديث لـ"سبوتنيك" إن السياحة الروسية تعد الحلقة الأهم في تعافي السياحة المصري بعد توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوم استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو، مؤكداً أن السياحة الروسية "تمثل أهمية بين إجمالي عدد السياح والتي تمثل نسبتها ما بين 25 و33% بما يتراوح ما بين 2.8 و3.1 مليون سائح من إجمالي الحركة السياحية الوافدة إلى مصر حسب إحصائيات عام 2014" مشيراً إلى أن السياحة الروسية أسفرت عن عائدات لمصر تقدر بـ2.4 مليار دولار بحسب بيانات وزارة السياحة المصرية" وأضاف أحمد "السياحة الروسية إلى مصر تعد مصدراً مهماً لدعم موارد البلاد من العملات الصعبة، ومحركاً لتنشيط عدة قطاعات أخرى".

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