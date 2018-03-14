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فيديو.. منح الثقة للوزراء الثلاثة يؤكد دعم البرلمان للحكومة

الأربعاء ١٤ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

منح مجلس الشورى الإسلامي في ايران الثقة مرة أخرى لوزير الزراعة محمود حجتي، ومن بين إجمالي مئتين وتسعة عشرين نائبا حضروا الجلسة صوت مئة وسبعة عشر عضوا لصالح بقاء الوزير في منصبه.. وشهد البرلمان الإيراني أمس استجواب وزيري العمل والاسكان اللذين حصلا ايضا على ثقة البرلمان.

العالم - خاص بالعالم 

ففي اليوم الثاني من جلسات استجواب شملت ثلاثة وزراء حضر وزير الزراعة علي حجتي مبنى البرلمان الايراني للدفاع عن ادائها بعد تقديم عدد من نواب طلبا باستجوابه.

وشملت الانتقادات الموجة للوزير عددا من القضايا تتعلق بالامن الغذائي وعدم ترشيد استهلاك المياه للاراضي الزراعية والبطئ في دعم الصناعات التحويلية.

اما الوزير فدافع عن ما انجزته وزارته قائلا : " انتجا البلاد للمحاصيل الزراعية ارتفع من97 مليون طن الى122 طنا وهذا تحقق في استهلاك اقل للمياة ورغم وجود مساكل في شح المياه والجفاف".

واكد نواب مؤيدون لاداء الوزير ان ما قام به حجتي خلال الاعوام الخمس الماضية تؤهله للاستمرار في منصبه انه في فترة وزارة حجتي تمكنت ايران من تحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح كما ان بعض المشاكل وان كانت في صلاحيات وزارة الزراعة الا ان حلها يحتاج تنيسقا مع وزارتي الطاقة والتجارة. 

وفي ختام المداولات والنقاشات التي استمرت خمس ساعات ورد الوزير حجتي علي الاستفسارات والانتقادات الموجهة له تمكن الاخير من تجاوز عتبة الاستجواب بحصوله على 117 صوتا من مجموع 229 صوتا.

وشهد البرلمان الايراني خلال يومين جلسات استجواب لتقييم اداء وزراء العمل والاسكان والزراعة حيث حصل جميعهم على ثقة البرلمان.

التفاصيل في الفيديو المرفق..

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