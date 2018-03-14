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التغريدة التي لم تشفع لأبو الفتوح عند نظام السيسي!

التغريدة التي لم تشفع لأبو الفتوح عند نظام السيسي!
الأربعاء ١٤ مارس ٢٠١٨ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

برغم هجوم د. عبد المنعم أبو الفتوح الدائم على نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، واتهامه له دائما بالفشل في إدارة الدولة، ومطالبته الدائمة بالرحيل، فقد كان له بعض التصريحات الإعلامية التي بدا فيها ممسكا للعصا من المنتصف، حيث صرح أكثر من مرة بأن لا مانع لديه من مقابلة السيسي والتعاون معه من أجل مصر.

العالم - مصر

من أواخر تغريدات أبو الفتوح قبل أيام من القاء القبض عليه، والزج به في غياهب السجون تغريدة أبدى فيها تضامنه مع الجيش المصري في حملته بسيناء، التي رفعت شعار “سيناء ألفين وثمانية عشر”، حيث قال أبو الفتوح ما نصه:

“علمت ان هناك قدر كبير من الرضى من أهل سيناء على الحملة الحالية ضد الاٍرهاب الداعشى الأسود فى سيناء، حيث لا يتم إيذاء المدنيين او اقتحام منازل ليس بها الا النساء والاعتدال فى التعامل، أهل سيناء جزء عزيز علينا جميعا كمصريين وهم مع جيش الوطن حماة حدودنا الشرقية حفظ الله كل الوطن”.

وهي التغريدة التي لم تشفع له.

يذكر أن أبو الفتوح يتابعه على “تويتر” أكثر من 3 ملايين متابع.

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