التغريدة التي لم تشفع لأبو الفتوح عند نظام السيسي!

العالم - مصر

من أواخر تغريدات أبو الفتوح قبل أيام من القاء القبض عليه، والزج به في غياهب السجون تغريدة أبدى فيها تضامنه مع الجيش المصري في حملته بسيناء، التي رفعت شعار “سيناء ألفين وثمانية عشر”، حيث قال أبو الفتوح ما نصه:

“علمت ان هناك قدر كبير من الرضى من أهل سيناء على الحملة الحالية ضد الاٍرهاب الداعشى الأسود فى سيناء، حيث لا يتم إيذاء المدنيين او اقتحام منازل ليس بها الا النساء والاعتدال فى التعامل، أهل سيناء جزء عزيز علينا جميعا كمصريين وهم مع جيش الوطن حماة حدودنا الشرقية حفظ الله كل الوطن”.

وهي التغريدة التي لم تشفع له.

يذكر أن أبو الفتوح يتابعه على “تويتر” أكثر من 3 ملايين متابع.

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