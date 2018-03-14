البث المباشر
مراسل العالم : سقوط قذيفتين صاروخيتين على حي الدويلعة بدمشق، مصدرها المجموعات المسلحة
مراسل العالم عن مصدر عسكري : إسقاط طائرة تجسسية تابعة لقوى العدوان قبالة منفذ علب بعسير
"المرصد السوري": قوات الجيش السوري تدخل بلدة رئيسية في الغوطة الشرقية
مراسل العالم:مقتل أكثر من 10 مسلحين وإصابة 23 باستهداف الجيش السوري مقرا لهم في محطة التصفية بريف حمص الشمالي
مراسل العالم عن مصدر عسكري: إسقاط طائرة تجسس تابعة لقوى العدوان على اليمن قبالة منفذ علب في عسير
انترفاكس: وزارة الدفاع الروسية تقول إنه تم تمديد الهدنة الإنسانية في دوما بالغوطة الشرقية يومين آخرين
مراسل العالم : مصدر في قيادة شرطة دمشق : اصابة طفلين وامرأة بقذيفة على الاحدى عشرية بالقصاع
مراسل العالم : وصول دفعة ثانية من المدنيين الخارجين من غوطة دمشق الشرقية
الخارجية الروسية: خطط لندن لطرد دبلوماسيين روس غير مقبولة وردنا عليها سيكون قريبا
الخارجية الروسية: ردنا على بريطانيا سيكون قريبا

نشرة بانوراما:"ضغوط غربية على روسيا و ايران" و"الازمة الروسية البريطانية على خلفية تسميم جاسوس"

نشرة بانوراما:
الأربعاء ١٤ مارس ٢٠١٨ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

نشرة "بانوراما" تأتيكم في بث مباشر كل ليلة في الساعة 11:30 مساء بتوقيت طهران وستتناول هذه الليلة "ضغوط و تهديدات امريكية اوروبية على روسيا و ايران و سوريا..لماذا؟" و"ابعاد الازمة الروسية البريطانية على خلفية تسميم جاسوس روسي؟".

العالم - بانوراما

تستعرض نشرة بانوراما لهذه الليلة الملفين التاليين:

مشاهدينا الكرام السلامُ عليكم  ... نرحبُ بكم في بانوراما .. وملفِنا الاول حول أبعادِ واهدافِ تصاعُدِ الضغوطِ الامريكية والغربية على روسيا وايران وسوريا في الايامِ الاخيرة وصولاً الى عزلِ وزيرِ الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون المحسوبِ على العقلانيين في ادارةِ ترامب وتعيينِ المعروف بتشددِه من روسيا وايران وسوريا، مايك بومبيو رئيسِ الاستخباراتِ السابق ...

في ملفِ بانوراما الثاني .. تصاعدت حدةُ الازمةِ بين بريطانيا وروسيا على خلفيةِ اتهامِ لندن لموسكو بتسميمِ  الجاسوس الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال، وقررت بريطانيا طردَ اكثرَ من عشرينَ دبلوماسياً روسيا وقطعَ الاتصالاتِ الثنائية  وطلبت عقْدَ اجتماعٍ طارئٍ لمجلسِ الامنِ الدولي.. فماذا في خلفياتِ وأبعادِ هذه القضية؟.

غرفة اخبار العالم

 

روابط ذات صلة

نشرة بانوراما: "ايران..الحوار ليس مع الغرب" و"الفلسطينيون..أرقام صعبة أحياء و الشهداء"

نشرة بانوراما: "عمليات الغوطة في سوريا" و"هادي في مهب عاصفة الاحتجاز"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

وقفة احتجاجية لعائلات المعتقلين في سجون القوات الإماراتية السرية

إعادة فتح طريق في بعقوبة مغلق منذ 12 عاماً

نشرة بانوراما:"ضغوط غربية على روسيا و ايران" و"الازمة الروسية البريطانية على خلفية تسميم جاسوس"

إسقاط طائرة تجسسية للعدوان السعودي في عسير

موسكو: سنتخذ إجراءات جوابية ومناسبة ضد بريطانيا

بالفيديو؛ وقفة احتجاجية لمسيحيي العراق احتجاجا على مقتل العائلتين المسيحيتين

برلمان أوروبا يشدد اللهجة ضد بريطانيا

التغريدة التي لم تشفع لأبو الفتوح عند نظام السيسي!

الحكيم: الانتخابات الحرة والنزيهة طريق الاستقرار وترسيخ الديمقراطية

وزير مصري: العمليات الإرهابية انخفضت بنسبة 85%

اخطار بإخلاء عائلة عودة الفلسطينية من بنايتها في حي بطن الهوى بسلوان

دوري ابطال اوروبا بايرن ميونيخ يجدد تفوقه على بشيكتاش ويبلغ ربع النهائي

أوامر خارجية لـ"فيلق الرحمن": هذا ما سيحدث بالغوطة الشرقية

واشنطن بوست: الكونغرس يهيأ لإحراج محمد بن سلمان...

استخراج مقص طبي استقر 34 عامًا في معدة مريض عراقي !!

شاهد.. قصف سوري يطال مواقع الجيش التركي في شمال حلب

سيناتور أمريكي: إيران هي المنتصرة في الشرق الاوسط

صور وفيديو: اختراع جديد يسمح للوالدين باحتضان نسخة من الجنين قبل الولادة!!

السعودية تحاكم مجموعة خططت لاغتيال محمد بن نايف

لا يد تعلو فوق يد الجيش السوري.. الیکم التفاصيل!

الأکثر مشاهدة