العالم - بانوراما

تستعرض نشرة بانوراما لهذه الليلة الملفين التاليين:

مشاهدينا الكرام السلامُ عليكم ... نرحبُ بكم في بانوراما .. وملفِنا الاول حول أبعادِ واهدافِ تصاعُدِ الضغوطِ الامريكية والغربية على روسيا وايران وسوريا في الايامِ الاخيرة وصولاً الى عزلِ وزيرِ الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون المحسوبِ على العقلانيين في ادارةِ ترامب وتعيينِ المعروف بتشددِه من روسيا وايران وسوريا، مايك بومبيو رئيسِ الاستخباراتِ السابق ...

في ملفِ بانوراما الثاني .. تصاعدت حدةُ الازمةِ بين بريطانيا وروسيا على خلفيةِ اتهامِ لندن لموسكو بتسميمِ الجاسوس الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال، وقررت بريطانيا طردَ اكثرَ من عشرينَ دبلوماسياً روسيا وقطعَ الاتصالاتِ الثنائية وطلبت عقْدَ اجتماعٍ طارئٍ لمجلسِ الامنِ الدولي.. فماذا في خلفياتِ وأبعادِ هذه القضية؟.

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