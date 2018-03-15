 ايران وتركيا تؤكدان على تنمية التعاون الدفاعي المشترك

العالم - ايران

وفي اللقاء الذي جرى في انقرة الاربعاء، دعا الجانبان لصون وحدة الاراضي واحترام السيادة الوطنية للدول في المنطقة.

وبحث الجانبان بشان التعاون الثنائي والتطورات الاقليمية، واعتبرا التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين بانه من شانه ترسيخ العلاقات الثنائية وفي سياق صون الامن والسلام والاستقرار في المنطقة.

وكان مساعد وزير الدفاع الايراني قد التقى نظيره التركي وسلمه دعوة من وزير الدفاع العميد امير حاتمي لنظيره التركي نور الدين جانيكلي لزيارة طهران.

وخلال الزيارة ايضا التقى العميد احدي والوفد المرافق له مساعد ومستشار الصناعات الدفاعية التركية كما تفقد عددا من الوحدات في جال انتاج الصناعات الدفاعية.

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