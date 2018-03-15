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ليبيا توافق على إعادة رفات "مذبحة سرت"

ليبيا توافق على إعادة رفات
الخميس ١٥ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

وافق النائب العام الليبي الصديق الصور، الأربعاء، على طلب النائب العام المصري باستعادة جثث المصريين الأقباط الـ21، الذين قتلوا في "مذبحة سرت" على أيدي تنظيم "داعش" في فبراير 2015.

العالم - ليبيا

وقال رئيس مكتب التحقيقات في مكتب النائب العام، الصديق الصور، إن السلطات الليبية تسلمت طلبا من النائب العام المصري عبر الخارجية الليبية للمساعدة القضائية.

وأوضح الصديق الصور أنه تم عرض رفات الأقباط على الطب الشرعي، وأخذ عينات الحمض النووي، بحسب ما أفاد موقع "المتوسط" الليبي الإخباري.

وأشار رئيس مكتب التحقيقات الليبي، في مؤتمر صحفي، أن لجنة من النائب العام والخارجية، التقت النائب العام المصري، وسلمت العينات التي تم سحبها من رفات الأقباط، لمطابقتها مع عينات أسر الضحايا في مصر.

وأكد أن السلطات الليبية ستسلم مصر جثامين الأقباط، وأن هناك تعاونا جادا في هذا الشأن.

 

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