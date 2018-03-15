ايران وروسيا توقعان اتفاقية لتطوير حقلين نفطيين

العالم - ايران

وبحسب الموقع الاخباري لوزارة النفط الإيرانية (شانا)، وقعت شركة النفط الإيرانية الوطنية اتفاقية مع شركة زاروببيج نفط الروسية لتطوير الحقلين.

وبحسب شانا، فإن حقلي آبان وبيدر غرب، وكلاهما في غرب إيران وهما حقلان مشتركان بين إيران والعراق. ويبلغ إنتاجهما من النفط مجتمعين حاليا 36 ألف برميل يوميا.

وتهدف الاتفاقية، ومدتها عشر سنوات، لزيادة إنتاج الحقلين إلى 48 ألف برميل يوميا.

وحسب الاتفاق فمن المتوقع أن ينتج الحقلان 67 مليون برميل من النفط في نهاية السنوات العشر.

ووفقا لموقع شانا، فإن تكلفة تطوير الحقلين تقدر بحوالي 674 مليون دولار إلى جانب 68 مليون دولار إضافية في نفقات غير مباشرة.

112-2