 الوزیر زنكنة: ایران مستعدة لمقایضة النفط العراقي

العالم - ايران

وقال زنكنة في تصریح للصحفیین امس الاربعاء، على هامش الاتفاق الموقع مع روسیا، ان الانشطة العملانیة واللوجیستیة وتوفیر الشاحنات لمقایضة نفط شمال العراق عن طریق ایران جاریة حالیا ومتى ما اعلنوا هم استعدادهم فاننا مستعدون ایضا.

وبشان كیفیة نقل الاثمان المتعلقة بالاتفاق مع روسیا قال، لا مشكلة بشان نقل الاموال المتعلقة بالاتفاق حیث یتولى الطرف الخارجي عملیة النقل بنفسه.

واوضح انه الى جانب الشركات الروسیة نجری محادثات مع شركات اخرى لتطویر حقول النفط في البلاد.

وحول مشروع خفض انتاج الدول المصدرة للنفط 'اوبك' قال وزیر النفط الایراني، ان روسیا لم تتفق لخفض النفط للعام كله كما ان اوبك یمكنها تغییر رایها لكننی استبعد ان تجری هذا التغییر.

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