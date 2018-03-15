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مقتل ستة سجناء خلال اقتحام الشرطة سجنا في بوليفيا

مقتل ستة سجناء خلال اقتحام الشرطة سجنا في بوليفيا
الخميس ١٥ مارس ٢٠١٨ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات البوليفية مقتل ستة سجناء واصابة 23 شخصا آخرين بجروح خلال اقتحام الشرطة سجنا في وسط البلاد الاربعاء.

العالم- أميركيتان

وقال نائب وزير الداخلية خوسيه لويس كويروغا ان "ستة اشخاص (سجناء) ممن قاوموا تدخّل قوات الامن قتلوا".

من جهته قال قائد الشرطة ألفونسو مندوزا ان الاقتحام اسفر ايضا عن إصابة 18 سجينا وخمسة شرطيين بجروح.

وبحسب الشرطة فقد اقتحم حوالى 2000 عنصر من قوات الأمن فجر الاربعاء سجن بالماسولا في ولاية سانتا كروز بعد اسبوع على حركة العصيان التي شهدها احتجاجا على قرار الحكومة منع الاطفال دون الست سنوات من زيارة اقاربهم المسجونين.

واوضح قائد الشرطة ان عملية الاقتحام هدفت الى البحث عن المخدرات والاسلحة التي يخفيها السجناء في زنزاناتهم.

وأضاف انه خلال عملية الاقتحام اكتشفت قوات الامن "معدات لتقطير الكحول وعددا لا يحصى من الاماكن المخصصة لبيع المخدرات ولا سيما الماريجوانا والكوكايين".

ولاحقا بدا ان الامن استتب داخل السجن لكن خارجه اندلعت صدامات بين قوات الامن واقارب سجناء اتوا للاطمئنان الى سلامة اقاربهم.

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