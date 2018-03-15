البث المباشر
مراسل العالم: طيران العدوان السعودي يستهدف بأربع غارات محمية برع الطبيعية وثلاث غارات على مديرية الجراحي بالحديدة
مراسل العالم: الجيش السوري يؤمن خروج عائلتين مكونتين من ٢٠ شخص من اطفال ونساء خلال عملياته في جسرين بالغوطة الشرقية كانوا يختبؤون في الاقبية من المسلحين
مراسل العالم: دخول قافلة مساعدات تضم 25 شاحنة إلى الغوطة الشرقية عبر معبر الوافدين بريف دمشق
مراسل العالم: تدمير آلية عسكرية لمرتزقة العدوان السعودي في جبهة الساحل الغربي بتعز
مراسل العالم: قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تنفذ عملية نوعية على مواقع المرتزقة في جبهة المتون بالجوف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم
مراسل العالم: إصابة امرأة وطفلتين بجروح خطيرة إثر استهداف طيران العدوان منزلهم في منطقة البقعة بمديرية التحيتا بالحديدة
مراسل العالم: الطائرات التركية تقصف قريتي تل طويل و جومكة شمال مدينة عفرين
مراسل العالم: إصابة 5 أطفال جراء القصف المدفعي للجيش التركي على قرية ترندة جنوب مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي
المتحدث باسم الرئاسة التركية: سيطرنا على 70 بالمئة من عفرين
المتحدث باسم أردوغان: المخابرات التركية تعمل على إخراج مسلحي "جبهة النصرة" من الغوطة الشرقية لدمشق

ضغوط مصرية على "إسرائيل" لوقف مساعدات قطر لغزة

ضغوط مصرية على
الخميس ١٥ مارس ٢٠١٨ - ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش

تواصل الأنظمة العربية تآمرها على القضية الفلسطينية لتصفيتها وتشديد الخناق على قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 12 عاماً، لإرضاخ قوة المقاومة المتمركزة في القطاع وتجويع الفلسطينيين عبر وقف دعمهم وإمدادهم بالمساعدات الإنسانية والإغاثية.

العالم - فلسطين

وليس غريباً أن تتصدر الأنظمة العربية المتآمرة على الشعوب عبر محاربتها وقمع حرياتها وحصارها وتجويعها وسلب حقوق مواطنيها، وكان للشعب الفلسطيني النصيب الأكبر من التآمر العربي المتمثل بمشاركة مصر في حصار غزة  واعتبار المقاومة الفلسطينية “إرهاب” بنظر السعودية أو التآمر الإماراتي والبحريني مع "إسرائيل" عبر التطبيع والعلاقات السرية والمعلنة، حسبما افاد موقع صحيفة وطن.

ومن المعروف أن دولة قطر هي الدولة العربية الوحيدة التي تقدم مساعدات لقطاع غزة بشتى أنواعها سواء الإنسانية أو مشاريع الإعمار والبنى التحتية وإنشاء المراكز الحيوية كالمشافي وغيرها.

لكن استمرار الدعم القطري للشعب الفلسطيني المحاصر في غزة لم يحلو للسعودية وحلفائها؛ فكشفت دراسة إسرائيلية جديدة عن تعقيدات كبيرة تواكب دخول المساعدات القطرية لقطاع غزة بعد أزمة قطر مع السعودية والبحرين والإمارات ومصر التي لم تعد تسمح بمرور البضائع ومواد الخام القطرية عبر معبر رفح.

وتشير الدراسة الصادرة من “معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب، أن مصر تلعب دوراً ضاغطاً على "إسرائيل" مدفوعاً من السعودية وحلفائها لمنع مرور المساعدات القطرية عبر المعابر الإسرائيلية بعد منعها من الدخول عبر بوابة معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، وهو ما وضع "إسرائيل" في موقف متمايل بالوقت الذي تبدي فيه اهتماما كبيراً بالعلاقات مع القاهرة .

وتنظر "إسرائيل" للمساعدات القطرية بأنها تخفف من حدة الأزمة الإنسانية والكارثة التي تضرب قطاع غزة وهو ما ينعكس بشكل مباشر على “توقيت المواجهة” والحرب التي من الممكن أن تندلع بين غزة و"إسرائيل" في أي وقت بسبب الضغوط التي تمارس على القطاع.

وتظهر المعلومات الواردة في الدراسة الإسرائيلية أن قطر قدمت ما يزيد عن 800 مليون دولار على شكل مساعدات لقطاع غزة عقب الحرب الإسرائيلية الأخيرة في صيف عام 2014.

ووفقاً للدراسة فإن للسعودية وحلفائها مصلحة في إبعاد قطر عن غزة لتقليص دورها في المنطقة وعزلها، وإخلاء الساحة للدعم الإماراتي عبر القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، الذي يسعى لوجود سياسي على الساحة الفلسطينية من خلال قطاع غزة .

وخلصت الدراسة أنه يتعين على السلطات الإسرائيلية التنسيق الدائم مع الولايات المتحدة الأمريكية وإطلاع مصر بصورة دائمة على الدعم القطري الذي يدخل قطاع غزة في محاولة لتليين موقف القاهرة المعارض لمشاركة قطر في تخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع، وإمكانية استفادة "إسرائيل" من سماحها لقطر بإدخال مساعدات عبر إجراء مشاورات معها للضغط على حماس لإبرام صفقة تبادل أسرى.

وفي النهاية، فإن تآمر السعودية وحلفائها يهدف لمنع قطر من انقاذ قطاع غزة من أزمته الإنسانية وبذلك توجيه ضربة لحركة حماس، إضافة إلى رغبة الدول بفتح الطريق أمام محمد دحلان وعودته للساحة الفلسطينية.

 

روابط ذات صلة

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

زاخاروفا: الإعلان عن الرد الروسي على بريطانيا في القريب العاجل

الهجرة» تشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات المصريين بالخارج

مقتل شخص وإصابة آخر في هجوم على مستشفى في ولاية ألاباما

يوفنتوس يستفيد من مباراته المؤجلة على أكمل وجه

هل هناك علاقة للنعاس المتواصل بمرض الزهايمر؟ الاطباء يجيبون..

شاهد.. عفرين تحت النار والنازحون ليس لديهم سوی الله

العلماء يتفقون على 3 خطوات فقط لفقدان الوزن!

ميسي يتعملق مجددا ويؤهل برشلونة

بالفيديو .. نزوح الآلاف عن عفرين

روسيا: لندن مركز لغسيل الأموال القذرة

الحشد الشعبي يقتل ستة عناصر من داعش في بيجي

عمليات عسكرية في حمرين بحثا عن فلول داعش

مزرعة شاي عراقية في فيتنام!

روسيا تعلن إدخال شحنة مساعدات دولية للغوطة الشرقية

ما هي علاقة الذكاء بطول العمر والخرف؟

كوبا تدين جرائم الارهابيين في سوريا 

طفلة تفقد القدرة على النوم أكثر من 90 دقيقة يوميا

مجلس الأمن يبحث مشروع بيان جديد حول اليمن

سيف بن أحمد: قطر أقوى تحت "الحصار"

"الأمن" الايرانية تفند انباء تعيين مزدوجي الجنسية بمناصب حكومية

الأکثر مشاهدة