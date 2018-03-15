آية الله خامنئي: إيران تتعرض لهجوم شامل من الأعداء

العالم - ايران

وقال آية الله خامنئي لدى استقباله اليوم الخميس اعضاء مجلس خبراء القيادة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، ان الصمود في مواجهة الجبهة الأميركية والصهيونية يعود إلى إيمان الشرائح الواسعة من المواطنين والشباب.

واضاف ان تحقق الوعد الإلهي بانتصار جبهة الحق مشروط بالثبات على النوايا الصادقة والصبر والبصيرة والعزيمة والصمود مؤكدا أن جبهة الحق تتعرض دائما وعلى مر التاريخ للهجوم من قبل جبهة الباطل .

وأشار قائد الثّورة الإسلامية في كلمته إلى اعتراض البعض على "المواجهة القاسية والحرب السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والأمنية الضّروس التي تخوضها إيران في مواجهة الهجمات الشّاملة للأعداء"، معتبرا ان هذا التّصور هو نوع من الغفلة، خصوصا وان نفس وجود الجمهورية الإسلامية والحكومة الدّينية يدفع الأعداء الى شن الحروب والهجمات؛ مضيفا: "القرآن الكريم أوضح مرارا بأن جبهة الحق كانت على مر التّاريخ في معرض هجمات جبهة الباطل".

وشدد آية الله الخامنئي على ان ما هو مهم في هذه المواجهة المستمرة بين الحق والباطل، هو الوعد الإلهي الحتمي المبني على انتصار جبهة الحق، وقال: "تحقق هذا الوعد مرتبط بالتزام اهل الإيمان بالشروط كالصّدق، البصيرة، العزم والثّبات. فرعاية هذه الشّروط وتحقق الوعد الإلهي هما جزئين من السّنة الإلهية الحتمية والقطعية".

وقال سماحته: "ورد في القرآن الكريم تعابير متكررة تشير الى الدعم الإلهي لجبهة الحق وهذه التّعابير هي أكثر التعابير التي تمنح الهدوء والأمل. فأنبياء وأولياء الله آمنوا بالوعد الإلهي والتزموا شروط تحققه واستطاعوا أن يحققوا هذا الوعد حقيقة في عدة مراحل من التاريخ؛ كما شهدنا نحن خلال انتصار الثورة الإسلامية وفترة الدّفاع المقدّس".

يتبع..

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