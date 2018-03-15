البث المباشر
مراسل العالم: إصابة شخصين جراء سقوط قذيفتين صاروخيتين في محيط ساحة المحافظة بدمشق، مصدرهما المجموعات المسلحة
مراسل العالم: الجيش السوري يسيطر على عدد من المزارع شمال شرق جسرين بالإضافة لسيطرته على عدد من الأبنية في الجهة الشرقية والجنوبية الشرقية للبلدة، ليكون بذلك قد قارب على حصارها بشكل كامل
مراسلة العالم: حوالي ٥٠٠٠ مدني يخرجون عبر ممر حمورية في الغوطة الشرقية وسط استمرار خروج المدنيين
أكثر من 2000 مدني من أهالي الغوطة الشرقية لدمشق يتوجهون إلى ممر حمورية
مراسل العالم: سقوط عدّة قذائف صاروخية على حي شارع النيل بمدينة حلب، مصدرها المجموعات المسلّحة
مراسل العالم: استشهاد مدنيّ وإصابة آخرين، جراء سقوط عدّة قذائف صاروخية على حي باب توما بدمشق، مصدرها المجموعات المسلّحة
مراسل العالم: إصابة مواطن بجروح إثر غارة لطيران العدوان على مزرعة مواطن في مديرية صرواح بمأرب
المؤتمر الأول لمرضى الفشل الكلوي: 28 مركزا للغسيل الكلوي باليمن مهددة بالتوقف الكلي نتيجة العدوان
مراسل العالم: المؤتمر الأول لمرضى الفشل الكلوي: ارتفاع نسبة أمراض الفشل الكلوي بحسب منظمة الصحة العالمية إلى 25000 مريض ومريضة
الجيش السوري يسيطر على مساحات واسعة من المزارع بالإضافة لعدد من الأبنية والمعامل من الجهة الشمالية الشرقية لبلدة حمورية والمجموعات الإرهابية تعمل على نقل ثقله ومراكز عملياته من البلدة باتجاه قرية حزة غربها

آية الله خامنئي: إيران تتعرض لهجوم شامل من الأعداء

آية الله خامنئي: إيران تتعرض لهجوم شامل من الأعداء
الخميس ١٥ مارس ٢٠١٨ - ١٠:٤٣ بتوقيت غرينتش

اكد قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد على خامنئي أن إيران تتعرض لهجوم شامل من جانب الأعداء بعكس ما يتصوره البعض بأنها هي التي بدأت هذا الهجوم.

العالم - ايران

وقال آية الله خامنئي لدى استقباله اليوم الخميس اعضاء مجلس خبراء القيادة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، ان الصمود في مواجهة الجبهة الأميركية والصهيونية يعود إلى إيمان الشرائح الواسعة من المواطنين والشباب.

واضاف ان تحقق الوعد الإلهي بانتصار جبهة الحق مشروط بالثبات على النوايا الصادقة والصبر والبصيرة والعزيمة والصمود مؤكدا  أن جبهة الحق تتعرض دائما وعلى مر التاريخ للهجوم من قبل جبهة الباطل .

وأشار قائد الثّورة الإسلامية في كلمته إلى اعتراض البعض على "المواجهة القاسية والحرب السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والأمنية الضّروس التي تخوضها إيران في مواجهة الهجمات الشّاملة للأعداء"، معتبرا ان هذا التّصور هو نوع من الغفلة، خصوصا وان نفس وجود الجمهورية الإسلامية والحكومة الدّينية يدفع الأعداء الى شن الحروب والهجمات؛ مضيفا: "القرآن الكريم أوضح مرارا بأن جبهة الحق كانت على مر التّاريخ في معرض هجمات جبهة الباطل".

وشدد آية الله الخامنئي على ان ما هو مهم في هذه المواجهة المستمرة بين الحق والباطل، هو الوعد الإلهي الحتمي المبني على انتصار جبهة الحق، وقال: "تحقق هذا الوعد مرتبط بالتزام اهل الإيمان بالشروط كالصّدق، البصيرة، العزم والثّبات. فرعاية هذه الشّروط وتحقق الوعد الإلهي هما جزئين من السّنة الإلهية الحتمية والقطعية".

وقال سماحته: "ورد في القرآن الكريم تعابير متكررة تشير الى الدعم الإلهي لجبهة الحق وهذه التّعابير هي أكثر التعابير التي تمنح الهدوء والأمل. فأنبياء وأولياء الله آمنوا بالوعد الإلهي والتزموا شروط تحققه واستطاعوا أن يحققوا هذا الوعد حقيقة في عدة مراحل من التاريخ؛ كما شهدنا نحن خلال انتصار الثورة الإسلامية وفترة الدّفاع المقدّس".

يتبع..

112-2

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

مادة في الطعام تغذي السرطان.. أزلها من طعامك

بالفيديو.. وفاة سائح سقط من أعلى درج أثناء انشغاله بهاتفه

الأمم المتحدة تدين استهداف السويحلي

مزاعم اميركا والاحتلال والسعودية بمكافحة "داعش" كاذبة

ظريف: الطاقة والترانزيت من مجالات التعاون بين ايران وتركيا واذربيجان وجورجيا

بالفيديو والصور.. مشاهد لتأمين خروج عوائل من جسرين

خلال العام الايراني المنتهي بـ20 مارس 2018.. أهم انجازات ايران العسكرية.. القسم الثاني

لافروف: روسيا ستطرد دبلوماسيين بريطانيين قريباً

آية الله خامنئي: إيران تتعرض لهجوم شامل من الأعداء

اثر دعوات لإيذاء المسلمين.. الكويت تدعو رعاياها في بريطانيا للحذر

وزير الخارجية الكوري الشمالي يزور الصين والسويد

بالفيديو.. حفار ينقذ فيلًا رضيعًا من الموت داخل مستنقع مياه

رابطة الناخبات التونسيات تعلن استنكارها من.. اليكم التفاصيل

احباط عملية لاستهداف بغداد بصواريخ كوتيوشا

دبي تعلق على قرار الصومال بشأن اتفاقية إماراتية إثيوبية "مثيرة للجدل"

بالفيديو.. شاب خليجي كاد أن يقتل خاله بسبب مقلب مرعب

بالفيديو.. تسميم عميل روسي يسبب قطع العلاقات البريطانية الروسية

حملة أمنية بمحطات ووسائل النقل التونسية

أنقرة: لا ننوي تسليم عفرين للحكومة السورية!

فتح الحدود البرية مع المغرب يقسم مواقف قادة سياسيين بالجزائر

الأکثر مشاهدة