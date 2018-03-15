أهم انجازات ايران العسكرية.. القسم الثاني

العالم - ايران

* إطلاق صاروخ كروز "قدير" من زوارق الجيش الايراني للمرة الأولى

وفي كانون الثاني/يناير 2017 انطلقت مناورات "محمد رسول الله (ص)" المشتركة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، بمشاركة واسعة للقوة البحرية والبرية والجوية ومقر "خاتم الانبياء (ص)" للدفاع الجوي، حيث غطت رقعة مساحتها 3 ملايين كيلومتر جنوب وجنوب شرق البلاد من سواحل مكران وبحر عمان وحتى دائرة العرض 15 شمالا.

وفي اليوم الثاني من المرحلة الرئيسية لهذه المناورات، تمكنت وحدات القوة البحرية للجيش بنجاح من اطلاق صاروخ كروز "قدير" بعيد المدى على قطعة بحرية للعدو المفترض على مسافة بعيدة في البحر.

يذكر ان صاروخ كروز "قدير" بعيد المدى الذي يتم اختباره عملانيا للمرة الاولى من قبل وحدات القوة البحرية الاستراتيجية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، هو صاروخ مطور بقابلية الاعداد السريع والتحليق المنخفض وهو مضاد للحرب الالكترونية ويحظى بنقطة دوران ودقة ملاحية عالية ويعد من الصواريخ المتطورة والحديثة المضادة للسطح.

* استعراض الصواريخ الباليستية في طهران

خلال السنة الايرانية الجارية تم عدة مرات عرض الصواريخ الباليستية للحرس الثوري في العاصمة طهران، ليشاهد الأهالي جانبا من الاقتدار العسكري للجمهورية الاسلامية الايرانية.

ومنها عرض صاروخ "قدر" الباليستي أمام وكر التجسس الأميركي (السفارة الاميركية السابقة بطهران) خلال مراسم يوم 4 تشرين الثاني/نوفمبر، وعرض صاروخ "ذوالفقار" الباليستي في جامعة امير كبير، وعرض 3 صواريخ باليستية من طراز "قدر" و"ذوالفقار" في مسيرات يوم القدس العالمي، وعرض صاروخين باليستيين من طراز "قدر" في مسيرات 11 شباط (ذكرى انتصار الثورة)، وعرض صاروخ "قدر" الباليستي قرب البرلمان بمناسبة اسبوع الدفاع المقدس.

* عرض 19 صاروخا باليستيا في الاستعراض العسكري بمناسبة الدفاع المقدس

جرى استعراض عسكري بطهران الى جوار مرقد الإمام الخميني (رض) في 22 ايلول/سبتمبر 2017 بمناسبة الذكرى السنوية للدفاع المقدس.

وحضر هذه المراسم الرئيس الايراني حسن روحاني، ورئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري، واللواء علي شهبازي مستشار قائد الثورة في الشؤون العسكرية، واللواء عبدالرحيم موسوي قائد الجيش الايراني، واللواء محمد علي جعفري القائد العام للحرس الثوري، ووزير الدفاع العميد امير حاتمي، وقائد القوة البرية للحرس الثوري العميد محمد باكبور، وقائد القوة الجوفضائية للحرس العميد امير علي حاجي زادة، ورئيس منظمة تبعئة المستضعفين العميد غلام حسين غيب برور، وقائد مقر الدفاع الجوي العميد فرزاد اسماعيلي، وقائد القوة البرية للجيش العميد كيومثرث حيدري، وقائد قوى الامن الداخلي العميد حسين اشتري.

ولم يحضر قائد القوة الجوية للجيش العميد طيار حسن شاه صفي، وقائد القوة البحرية للجيش آنذاك الادميرال حبيب الله سياري، وقائد القوة البحرية للحرس الاميرال علي فدوي، بسبب إجراء استعراض جوي وبحري كبير في بندر عباس.

وخلال هذا العرض العسكري الضخم، وفضلا عن مختلف المعدات لوحدات الجيش الحرس الثوري وقوى الامن الداخلي، عرضت القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية 19 صاروخا باليستيا متوسطا وبعيدا المدى، تم تصنيعها من قبل خبراء الصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع الايرانية.

وهذه الصواريخ هي عبارة عن: صاروخ قيام (6 صواريخ)، صاروخ قدر اف (صاروخان)، صاروخ قدر اتش (صاروخان)، صاروخ عماد (4 صواريخ)، صاروخ سجيل (صاروخان)، وصاروخ ذوالفقار (صاروخان)، إضافة الى صاروخ باليستي جديد حمل اسم "خرمشهر" والذي يبلغ مداه 2000 كيلومتر مع قابلية حمل عدة رؤوس حربية بوزن طن واحد.

وأفادت فارس، انه تم خلال هذا الاستعراض العسكري، عرض منظومتي "تلاش" و"صياد2"، كما عرضت وحدات الدفاع الجوي منظومة رادارية جديدة.

وتزامنا مع العرض العسكري في طهران، فقد تم تنفيذ عرض جوي في بندر عباس (جنوب ايران) بمشاركة 5 طائرات من طراز فانتوم اف4 تابعة للقوة الجوية للجيش، و5 طائرات سوخو22 تابعة للقوة الجوية للحرس، وطائرتان من طراز توكانو، وطائرتان من طراز Y12، وطائرة من طراز فوكر27، إضافة الى مختلف انواع المروحيات.

وفي هذ العرض العسكري، تم استعراض مختلف انواع المنظومات البحرية بما في ذلك الغواصات الخفيفة والثقيلة، والمدمرات، والسفن القاذفة للصواريخ والزوارق السريعة في محافظة هرمزكان وفي مياه الخليج الفارسي، فيما ألقى اللواء غلام علي رشيد قائد مقر "خاتم الانبياء" المركزي كلمة أمام الاستعراض.

وفي اوائل نيسان/ابريل 2017، أقيمت مراسم عرض الانجازات الجديدة لوزارة الدفاع بحضور الرئيس الايراني وذلك في مركز إسناد وصيانة المروحيات في ايران، وشملت هذه الانجازات اول طائرة نفاثة للتدريب تحمل اسم "كوثر" وطائرات "مهاجر6" التكتيكية، وصاروخ كروز "نصير" المضاد للسفن وصاروخ "فكور" جو – جو.

وتم خلال هذه المراسم اختبار حركة المقاتلة "قاهر اف313 على الارض للاستعداد للانطلاق، وتم كذلك تسليم 20 مروحية أعيد تأهيلها الى القوات المسلحة والجهات المعنية.

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