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رضائي يعلق على موضوع تواجد ايران في سوريا والعراق..

رضائي يعلق على موضوع تواجد ايران في سوريا والعراق..
الخميس ١٥ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

علق امين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي على موضوع تواجد ايران في سوريا والعراق.

العالم - إيران

وقال امين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي ان تواجد ايران في سوريا والعراق ياتي بناء على طلب من حكومتيهما، حيث نقوم بتقديم الدعم المعنوي والسياسي.

وخلال مراسم احياء ذكرى الشهيد مهدي باكري احد قادة مرحلة الدفاع المقدس (حرب النظام العراقي السابق على ایران للفترة 1980-1988)، والتي اقيمت في مصلى مدينة تبريز مركز محافظة اذربيجان الشرقية (شمال غرب ايران)، اكد رضائي في كلمته بان عدة جبهات مفتوحة اليوم امامنا احداها جبهة المقاومة واضاف، انهم يخشون جبهة المقاومة لانهم يخشون نفوذ واقتصاد ايران في المنطقة ويسعون للوقوف امامه.

واضاف، إن كانا متواجدين في العراق وسوريا فذلك يعود لطلب منهما بالمساعدة ونحن كذلك نقدم الدعم المعنوي والسياسي.

وقال رضائي، ان هذا الدعم الذي نقدمه يمثل جبهتنا الثانية بعد الحرب (1980-1988) والثورة.

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