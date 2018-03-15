شمخاني: إیران دعامة الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط

العالم - إيران

وفي تصریح للصحفیین الیوم الخمیس من منطقة شلمجة الحدودیة (جنوب)، على هامش مراسم استقبال رفات 118 شهیدا من فترة الدفاع المقدس (حرب الثماني سنوات التي شنها نظام صدام البائد علی ایران 1980-1988) أضاف الامیرال شمخاني، ان 'رؤیة ترامب هذه أدت به أن یتفوة بین الفینة والأخرى ببعض التخرصات ضد الشعب الإیراني كي یوحي بأنه أینما تنشب مشاكل في المنطقة، یجب أن تذكر إیران، بینما الرؤیة الصحیحة والواقعیة والهامة، تكمن في ان كلما شعوب المنطقة وقعت في مشكلة ما، إیران هي التي هبّت لنصرتها'.

وتابع : الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة كانت الى جانب الشعبين السوري والعراقي خلال عملیة تطهیر أراضي هذین البلدین من دنس داعش، وإیران استطاعت ان تبرهن بأنها مصدر للأمن والاستقرار في المنطقة.

واثني امین المجلس الاعلى للأمن القومي الایراني على شهداء الدفاع المقدس، مصرحا ان هؤلاء الشهداء الأبرار اختاروا مسار الدفاع عن الوطن والثورة والإسلام والولایة بوعی تام.

واكد شمخاني ضرورة التعریف بنهج الشهداء لتأسیس مجتمع قائم على أسس الولایة، تحقیقا للرسالة التي حملوها هؤلاء الاخیار.

ووصلت رفات 118 شهیدا من فترة الدفاع المقدس الیوم الخمیس، الى البلاد عبر حدود شلمجة الجنوبیة؛ وذلك وسط استقبال حاشد لأهالي مدینة خرمشهر وآبادان (جنوب)، والمشاركین في قوافل 'السائرون الى النور' وغیرهم من ابناء الشعب الایراني.

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