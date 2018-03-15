مسؤول إيراني يرد على بن سلمان بشأن النووي

العالم - إيران

وقال حسن بيغي، اليوم الخميس 15 مارس/ آذار، "ولي العهد السعودي شخص ليس له قيمة لنرد عليه ".

وردا على تخرصات بن سلمان حول قائد الثورة الإسلامية في ايران أضاف حسن بيغي، "أن قائدنا إنسان متدين وإنسان أخلاقي وكل العالم ينظر إلى الإمام خامنئي بأنه إنسان معتدل وعادل".

وتابع نائب رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني "كل العالم أيضا يعرف أن الأمام خامنئي إنسان وقف بوجه الأطماع الأمريكية، لكن السعودية هي ابن غير بالغ لأمريكا، ولا يمكن أن تكون في موقع يجعلها تقارن بين الأمام خامنئي وأي شخص آخر".

وردا على تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بأن الرياض ستطور قنبلة نووية في حال فعلت ذلك طهران أكد حسن بيغي أن طهران لم تسع أبدا للحصول على السلاح النووي.

وأضاف حسن بيغي: "إيران ولا في مرحلة سعت للحصول على السلاح النووي، ولن تسعى. نحن نطور من قدراتنا الدفاعية لتكون قادرة على الدفاع عن بلادنا وأن تخلق حالة من التوازن في المنطقة".

وحذر نائب رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني، أية دولة من الاقتراب من إيران قائلا: "إذا كان هناك بلد يريد اللعب معنا فتلك الدولة تعرف بأنه سيتم تدميرها فورا".

وكان ولي العهد السعودي قال إن "المملكة لا تريد الحصول على أية قنبلة نووية، ولكن من دون شك، إذا طورت إيران قنبلة نووية، فسوف نتبعها في أقرب وقت ممكن"، وذلك ردا عن سؤال خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس"، عما إذا كانت السعودية تحتاج إلى أسلحة نووية لمواجهة إيران.

كما رفض حسن بيغي تصريحات ولي العهد السعودي، التي اعتبر فيها أن إيران لا تستطيع منافسة السعودية اقتصاديا، مشددا على أن اقتصاد إيران هو الأقوى في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف "ما قاله ولي العهد السعودي بأن اقتصاد بلاده أكبر من الاقتصاد الإيراني هو أمر طبيعي لأنهم دائما يكذبون"، مضيفا "طبق الإحصائيات والأرقام فإن إيران أقوى دولة اقتصاديا في المنطقة".

وتابع "إيران اقتصاديا لديها مقومات ضخمة أهمها النفط والغاز والمعادن والأيدي العاملة، كل دول العالم تعلم إن إيران أقوى دولة اقتصاديا في منطقة الشرق الأوسط وما قاله ولي العهد حول اقتصاد إيران غير صحيح".

216