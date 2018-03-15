اجتماع باكو الرباعي يؤكد على التعاون الجماعي لمكافحة الارهاب

العالم - إيران

واصدرت وزارة الخارجية الاذربيجانية في ختام الاجتماع الرباعي في باكو بيانا حول نتائج الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية ايران وتركيا واذربيجان وجورجيا، اكد فيه وزراء الدول الاربع على الالتزام بمبادئ ميثاق الامم المتحدة .

كما جاء في البيان ان الدول الاربع اكدت التزامها بالعمل على تكريس التلاحم والتعاون بين شعوبها على اساس الروابط التاريخية والثقافية الراسخة وصولا الى تعزيز السلام والاستقرار والرفاهية في المنطقة .

وشدد الاجتماع الرباعي على المصالح المشتركة بهدف تعزيز السلام والاستقرار الاقليميين.

وتعهد مندوبو الدول الاربع بالالتزام بالمبادئ والقوانين الدولية في مجال احترام سيادة ووحدة تراب البلدان وصيانة حياضها المعترف بها دوليا الى جانب التاكيد على تسوية النزاعات في المنطقة سلميا .

كما تعهدت الدول الاربع بالتعاون في المجالات التجارية وفي مجال مكافحة الارهاب.

وجاء في البيان ان مندوبي الدول الاربع اكدوا تعهدهم الراسخ بتعزيز التعاون في مجال مكافحة الارهاب والتطرف المشوب بالعنف والنزعات الانفصالية بكل اشكالها والجرائم المنظمة العابرة للحدود وتهريب المخدرات والاسلحة والجرئم التي تستهدف التراث الثقافي والتاريخي وجرائم القرصنة الالكترونية وتهريب البشر والمهاجرين .

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