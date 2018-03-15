موسكو تؤكد الرد بالمثل على العقوبات الأمريكية الجديدة

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وقال السيناتور سيريبريانيكوف، اليوم الخميس 15 مارس/ آذار لوكالة "سبوتنيك" "أعتقد أن روسيا ستتخذ تدابيرا مماثلة ردا على ذلك".

كما شدد على أن العقوبات ضد روسيا "ليس لها أساس".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت عقوبات على خمسة كيانات روسية و19 شخصا،بسبب ما أسمته "الهجمات الإلكترونية والتدخل في الانتخابات".

ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أنه "قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة بفرض عقوبات على خمسة كيانات و19 شخصا بموجب قانون مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات وكذلك الأمر التنفيذي رقم 13694".

ونفت روسيا أكثر من مرة اتهامات الاستخبارات الأمريكية بمحاولة التأثير على الانتخابات، ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، هذه الاتهامات بأنها لا أساس لها على الإطلاق.

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