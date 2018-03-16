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ماتيس يحذر من وقف الدعم الأمريكي للقوات التي تقودها السعودية باليمن

ماتيس يحذر من وقف الدعم الأمريكي للقوات التي تقودها السعودية باليمن
الجمعة ١٦ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

دافع وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، عن الدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة لقوات تحالف العدوان الذي تقوده السعودية في اليمن.

العالم-الأميركيتان

وقال ماتيس، إن الدعم الأمريكي الذي يشمل مساندة مخابراتية محدودة وإعادة تزويد طائرات التحالف بالوقود يهدف إلى التوصل إلى حل في نهاية المطاف عن طريق المفاوضات وبوساطة الأمم المتحدة.

وزعم أن "فرض قيود جديدة على هذا الدعم العسكري الأمريكي المحدود يمكن أن يزيد الخسائر البشرية بين المدنيين ويعرض التعاون مع شركائنا في مجال مكافحة الإرهاب للخطر ويقلل من تأثيرنا على السعوديين وهي أمور ستؤدي لتفاقم الوضع والأزمة الإنسانية".

ووصف ماتيس المساعدات الأمريكية بأنها "دعم غير قتالي" حسب زعمه يركز على المساعدة على تقليل خطر سقوط خسائر بشرية بين المدنيين.

ويحاول مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الاستفادة من مادة في قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 يسمح لأي عضو بمجلس الشيوخ التقدم بمشروع قانون بشأن سحب القوات الأمريكية من الصراعات التي لم يقر الكونغرس المشاركة فيها.

وسيجبر مشروع القانون ترامب على "سحب القوات المسلحة الأمريكية من الأعمال القتالية في جمهورية اليمن أو تلك التي تؤثر عليها".

ويمثل تحركهم الحلقة الأحدث في معركة بين الكونغرس والبيت الأبيض على السيطرة على الصراعات العسكرية.

ومنذ بدء العدوان السعودي على اليمن في 2015 قتل أكثر من 10 آلاف شخص ونزح ما يزيد على مليونين كما دفع اليمن أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية إلى شفا مجاعة واسعة النطاق.

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