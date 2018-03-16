3 شركات اجنبیة ابدت استعدادها لانشاء مصنع الفوسفات في جنوب غرب ایران

العالم - إيران

وقال هاشمي بور، انه حتى نهایة النصف الاول من العام (الایراني) القادم (یبدأ في 21 اذار /مارس) سیتم الانتهاء من دراسات التنقیب وتكنولوجیا المشروع.

واضاف، ان التقدیرات المبدئیة لاحتیاطیات الفوسفات في منطقة تشرام تشیر الى وجود اكثر من 100 ملیون طن.

وتابع هاشمي بور، ان مشروع الفوسفات في تشرام، فضلا عن التطویر المنجمي یوفر الارضیة لانتاج مواد كالاسمدة الفوسفاتیة وحامض الفسفوریك.

یذكر ان مصنع الفوسفات في تشرام سیقام على مساحة 50 هكتارا على بعد 8 كم من مدینة تشرام البالغ نفوسها اكثر من 32 الفا والواقعة على بعد 160 كم من مدینة یاسوج مركز محافظة كهكیلویة وبویر احمد جنوب غرب ایران.

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