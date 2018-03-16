بدء محادثات ايرانية روسية تركية في استانا حول سوريا

العالم - سوريا

وأكد متحدث باسم وزارة خارجية كازاخستان ان المحادثات بدأت كما كان مقررا عند الساعة 05,00 ت غ بين وزراء خارجية روسيا سيرغي لافروف وايران محمد جواد ظريف وتركيا مولود تشاوش اوغلو.

وصرح لافروف في مستهل المحادثات ان "ملايين السوريين يتطلعون الى استانا"، على امل التوصل الى حل للنزاع.

وترعى الدول الثلاث منذ كانون الثاني/يناير2017 محادثات في أستانا بين الحكومة السورية والفصائل المعارضة، وتم التوصل في أيار/مايو إلى اتفاق لخفض التوتر يسري حالياً في أربع مناطق سوريا.

وعقد اللقاء الاخير بين هذه الدول الثلاث يومي 21 و22 كانون الاول/ديسمبر 2017 في استانا من دون تحقيق تقدم ملموس نحو حل النزاع في سوريا.

ومن المتوقع ان يعد لقاء الجمعة لقمة يشارك فيها رؤساء هذه الدول الثلاث في الرابع من نيسان/ابريل المقبل.

ولم يشارك مبعوث الامم المتحدة الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا في محادثات الجمعة رغم دعوته وذلك لاصابته بوعكة صحية، بحسب ما أعلن مكتبه الخميس، مضيفا ان نائبه رمزي عز الدين رمزي سينوب عنه.

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