البث المباشر
رويترز: وحدات الحماية الكردية تقول إنها تقاتل في ضواحي مدينة عفرين السورية لصد القوات التركية
رويترز: مقتل 18 مدنيا على الأقل في قصف تركي ليلي لمدينة عفرين
رويترز: الجيش الروسي يعلن أن نحو 20 ألفا ربما يغادرون الغوطة الشرقية اليوم
الدفاع الروسية: خروج أكثر من 13 ألف مدني خلال يومين من الغوطة الشرقية في سوريا
الدفاع الروسية: خروج نحو ألفي شخص من غوطة دمشق الشرقية منذ صباح اليوم معظمهم شيوخ ونساء وأطفال
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 7 فلسطينيين خلال حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية
مصادر فلسطينية: الاحتلال يعتقل مدير نادي الأسير في القدس المحتلة (ناصر قوس) بعد استدعائه للتحقيق
رويترز: لافروف يقول إن موسكو ستطرد 3 دبلوماسيين بريطانيين ردا على طرد 23 من العاملين بالسفارة الروسية في لندن
اجتماع استانه يختتم اعماله بالتأكيد على مواصلة المحادثات السياسية لحل الازمة السورية بالتزامن مع استمرار محاربة الارهابيين
نائب وزير الخارجية الروسي: روسيا تتوقع أن تتخذ الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفاؤهما خطوات جديدة ضدها بقضية سكريبال

بدء محادثات ايرانية روسية تركية في استانا حول سوريا

بدء محادثات ايرانية روسية تركية في استانا حول سوريا
الجمعة ١٦ مارس ٢٠١٨ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

بدأ وزراء خارجية روسيا وتركيا وايران محادثات حول سوريا في استانا اليوم الجمعة، ومن المقرر التباحث في "الوضع على الارض"، وايضا في "النجاحات والاخفاقات في عملية خفض التصعيد"، حسب بيان لوزارة الخارجية الروسية.

العالم - سوريا

وأكد متحدث باسم وزارة خارجية كازاخستان ان المحادثات بدأت كما كان مقررا عند الساعة 05,00 ت غ بين وزراء خارجية روسيا سيرغي لافروف وايران محمد جواد ظريف وتركيا مولود تشاوش اوغلو.

وصرح لافروف في مستهل المحادثات ان "ملايين السوريين يتطلعون الى استانا"، على امل التوصل الى حل للنزاع.

وترعى الدول الثلاث منذ كانون الثاني/يناير2017 محادثات في أستانا بين الحكومة السورية والفصائل المعارضة، وتم التوصل في أيار/مايو إلى اتفاق لخفض التوتر يسري حالياً في أربع مناطق سوريا.

وعقد اللقاء الاخير بين هذه الدول الثلاث يومي 21 و22 كانون الاول/ديسمبر 2017 في استانا من دون تحقيق تقدم ملموس نحو حل النزاع في سوريا.

ومن المتوقع ان يعد لقاء الجمعة لقمة يشارك فيها رؤساء هذه الدول الثلاث في الرابع من نيسان/ابريل المقبل.

ولم يشارك مبعوث الامم المتحدة الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا في محادثات الجمعة رغم دعوته وذلك لاصابته بوعكة صحية، بحسب ما أعلن مكتبه الخميس، مضيفا ان نائبه رمزي عز الدين رمزي سينوب عنه.

2-10

روابط ذات صلة

شاهد بالفيديو.. أهم نقاط التفاوض في محادثات استانا

اجتماع لوفدي سوريا وايران خلال مفاوضات استانا 8

مشاهد خاصة من لقاء وفدي ايران وروسیا في استانا

مصدر في استانا.. تقييم عمل مناطق تخفيف التوتر بسوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

ظريف يلتقي نظيره الكازاخي في آستانة

كأس ليبرتادوريس إنديبندينتي يحقق فوزه الأول بتغلبه على ميلوناريوس 1-0

كأس العالم للقفز على الثلج ستوخ يحرز المركز الأول في الهضبة الكبيرة في النروج

ممثل سوري يتعرض لحادث سير في دمشق!!

"شاهد" مضيفة تقفز من باب طائرة الإماراتية.. هذه هي النهاية!

دورة انديان ويلز فيدرر يتابع انطلاقته المثالية هذا العام

خليجي يضرب زوجته بفأس ثم يلقيها من النافذة!

أميركا تفقد حلفاءها في سوريا.. وهذا ماتخطط له تركيا

ظريف يؤكد ضرورة استمرار "اجتماعات أستانا"

بالصور.. "المرقط" يستعرض فنونه في بغداد

البيت الأبيض ينفي أنباء إقالة ترامب مستشاره للأمن القومي

موت جلاد داعش "بظروف غامضة"

ندوة في جنيف: قرار ترامب حول القدس مخالف للقانون الدولي

“نظرية كل شيء”.. السينما تخلّد الفيزيائي ستيفن هوكينغ قبل رحيله!

فيما اتهم الغرب بحماية ارهابيي الغوطة.. هكذا رد لافروف على تهديد واشنطن بضرب دمشق

حملة مداهمات واعتقالات بالضفة

الدوري الأوروبي اتلتيكو وأرسنال ولاتسيو الى ربع النهائي

كييف تؤكد احتواء صواريخ كوريا الشمالية مكونات أوكرانية

"الشيوخ الصومالي" يحظر موانئ دبي، فما الخطوة التالية؟

البيت الأبيض: على روسيا تحديد إذا كانت دولة صديقة لأمريكا أم عدو

الأکثر مشاهدة