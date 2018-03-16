البث المباشر
مراسل العالم: قنص جندي سعودي في موقع سهوة وقصف مدفعي يستهدف تجمعات الجيش السعودي في ثيا وقلة حسن بعسير
مراسل العالم: الارهابيون يستهدفون ممر حمورية برصاص القنص لمنع أهالي الغوطة الشرقية لدمشق من الخروج باتجاه الممر
مراسل العالم: تدمير آلية عسكرية محملة بـ14 عنصرا من المرتزقة ومقتل جميع ركابها شمال معسكر خالد بمديرية موزع غرب تعز
مراسلة العالم: إصابة شاب فلسطيني بالرصاص الحي في القدم خلال المواجهات المندلعة على المدخل الشمالي للبيرة
إردوغان: أنقرة منفتحة على كل عروض التعاون في منبج
إردوغان: على أمريكا إخراج الإرهابيين من شرق نهر الفرات في سوريا إذا كانت تريد التعاون مع أنقرة
وزارة الدفاع الروسية: لم يكن هناك أي استخدام للأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية
الجيش الأمريكي: مقتل كامل طاقم المروحية العسكرية الأمريكية التي تحطمت غرب العراق
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تطلق النار تجاه المتظاهرين الفلسطينيين شرقي عبسان الجديدة شرق خانيونس جنوب القطاع
اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية

إرتفاع حصيلة انهيار الجسر في ميامي إلى 6 قتلى

إرتفاع حصيلة انهيار الجسر في ميامي إلى 6 قتلى
الجمعة ١٦ مارس ٢٠١٨ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت شرطة ميامي الجمعة ارتفاع حصيلة انهيار جسر المشاة إلى ستة قتلى فيما تواصل فرق الطوارئ البحث تحت القطع الإسمنتية الضخمة التي انهارت على طريق سريع مزدحم.

العالم ـ حوادث

وقال المتحدث باسم شرطة ميامي ديد آلفارو زاباليتا للصحافيين إنه تم الانتقال من عملية بحث إلى عملية انتشال جثث، وسط مخاوف المهندسين من انهيار الدعامات على جانبي الجسر أيضا.

وقال "الجسر بكامله في خطر".

والجسر الذي يربط جامعة فلوريدا الدولية بمساكن الطلاب، تم تركيبه قبل أقل من أسبوع لكنه لم يكن جاهزا للتشغيل بعد.

ونقل عشرة أشخاص إلى المستشفى، بحسب زاباليتا، فيما واصلت فرق الطوارئ العمل ليلا في موقع الكارثة.

وأظهرت مشاهد بثتها شبكة سي.إن.إن الإخبارية الجسر الإسمنتي يسقط فجأة على الطريق تحت.

وحوصرت ثمانية سيارات على الأقل عندما انهار الجسر البالغ وزنه 950 طن الخميس، بحسب ما أعلنه مسؤول الإغاثة من الحرائق في ميامي-ديد بول إستوبينان في وقت سابق.

وقال مفتش الشرطة خوان كارلوس ليرا "كان أشبه بصوت انفجار. دوي كبير".

وقال ليرا إن المنطقة "تبدو كمنطقة منكوبة. وكأن قنبلة انفجرت فعلا".

تراخي الاسلاك

الجسر كان معلقا بأسلاك اتضح أنها تراخت. وأثناء عملية شدها انهار الجسر برمته، بحسب ما كتبه السناتور عن فلوريدا ماركو روبيو على تويتر.

وتم تثبيت الجسر السبت الماضي استعداداً لتشغيله المقرر في 2019.

وقالت إيزابيلا كاراسكو التي قالت إنها وصلت إلى مكان الكارثة بعد وقت قصير على وقوعها، لشبكة سي.ان.ان إن بعض السيارات سحقت بالكامل "وتناثرت كمية كبيرة من الركام في كل مكان".

وقالت إنها شاهدت امرأة تخرج من سيارة وقد "تعرضت لخدوش فقط" وكذلك رجال الإنقاذ يحاولون إنعاش شخص آخر في الشارع.

وقال سائق آخر مصدوم يدعى لينيل كولنز لسي.إن.إن إنه كان بصدد الالتفاف إلى اليمين عندما "انهار الجسر برمته".

واضاف كولنز "بعد أن انهار هذا الشيء برمته، أصبت بالذعر فخرجت من السيارة وهرعت مع عدد من الأشخاص إلى المكان وبدأنا بمساعدة الأشخاص الذين سحقت سياراتهم جزئياً والذين كان من السهل إنقاذهم". وقال إنه شاهد شاحنتين وقد "سحقتا بالكامل".

تم تركيبه بسرعة

واحتفلت الجامعة مؤخراً بتركيب الجسر الذي يعبر فوق جزء مزدحم وخطير من الطريق السريع يقول الطلاب إنه شهد العديد من حوادث المرور.

وتم تركيب الجسر بسرعة عن طريق بناء وحدات سمحت بالانتهاء من تركيبه في غضون يوم.

وقالت جامعة فلوريدا الدولية في بيان "نشعر بالصدمة والحزن إزاء الأحداث المأساوية التي وقعت على جسر جامعة فلوريدا الدولية-سويتواتر للمشاة". وأضافت "في هذا الوقت لا نزال نقوم بجهود الإنقاذ ونجمع المعلومات".

وقالت إحدى شركات الهندسة المشاركة في بناء الجسر في بيان "نشعر بالصدمة لحادث انهيار جسر المشاة المأسوية". وأضافت "سوف نتعاون بالكامل مع كل سلطة معنية في مراجعة الأحداث وأسبابها".

وتابع البيان "في تاريخ عملنا الممتد 40 عاما لم يحصل شيء كهذا على الإطلاق".

وكتب الرئيس دونالد ترامب على تويتر "نواصل متابعة حادثة انهيار الجسر المفجعة في جامعة فلوريدا الدولية - حادثة مأسوية جدا". وأضاف "العديد من المسعفين الشجعان هرعوا لإنقاذ الأرواح. شكراً لشجاعتكم. نصلي هذه المساء لكل الذين تضرروا".

ويعود آخر انهيار لجسر هذا القرن إلى عام 2007 عندما انهار جسر من ثمانية خطوط في مينيابوليس بولاية مينيسوتا، مما أدى إلى مقتل 13 شخصا".

104

روابط ذات صلة

بالفيديو...إنهيار جسر للمشاة في فلوريدا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الجيش يحرر الأحياء الغربية لجسرين في الغوطة

أوكرانيا تصمم طائرة فرط صوتية للسعودية

الكرملين وبداية الحرب الباردة

للاسبوع السابع؛ بالصور.. صلاة الجمعة عند مدخل قرية العيسوية

مناقشة تأخير أذان وإقامة صلاة العشاء لساعتين بعد المغرب بالسعودية!

ماذا قال الصماد عن "المحادثات السرية" مع السعودية؟

هام : أعراض "خفية" تدل على الإصابة بالانزلاق الغضروفي!... تعرف عليها !

اكتشاف جديد.. هذه الأمراض قد يسببها التدخين أيضا!!

"بوغي" الصغير بملامح بشرية!!

مصر ترفض للمرة الثالثة في أسبوع تقارير غربية تنتقد أجواء الرئاسيات

ظريف : الأزمة السورية يجب أن تسوي بعيدا عن الضغط الاجنبي

السفارة الأمیركية بالمغرب تحذر رعاياها من السفر إلى جرادة

بالصور.. حماس تنظم وقفة دعما للقدس

لافروف: موسكو ستطرد حتما دبلوماسيين بريطانيين

الجزائر ترسل 150 إماما للدول أوروبية للصلوات في رمضان

صراع عسكري وسياسي بين السعودية والامارات على جنوب اليمن +فيديو

صدامات نارية في ربع نهائي دوري ابطال أوروبا

مقتل كامل طاقم المروحية الأمريكية التي تحطمت في العراق

مجمع التقريب بين المذاهب يدعو الحوزات العلمية الى التحلي بالوعي ازاء التشيع اللندني

الوليد بن طلال غاضب ويتوعد بالرد

الأکثر مشاهدة