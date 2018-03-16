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بعيدي نجاد: أميركا تعيش ضغوطاً وعزلةً لاسابق لها

بعيدي نجاد: أميركا تعيش ضغوطاً وعزلةً لاسابق لها
الجمعة ١٦ مارس ٢٠١٨ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

انتقد السفير الايراني في بريطانيا "حميد بعيدي نجاد" السياسة الاميركية حيال الاتفاق النووي ووصفها بأنها اسفرت عن ضغوط وعزلة لاسابق لها على هذا البلد.

العالم - ايران 

وورد على صفحة بعيدي نجاد، على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، ان "أميركا" تشعر بالعزلة والضغوط السياسية أكثر من اي مضى في مواجهة تضامن البلدان الاخرى خلال الاجتماع الذي عقده اعضاء لجنة المتابعة المشتركة المنبثقة عن الاتفاق النووي اليوم (الجمعة).

يشار الى ان اعضاء لجنة المتابعة المشتركة المنبثقة عن الاتفاق النووي عقدوا اجتماعا في فيينا اليوم الجمعة ومثّل ايران وفد ترأسه مساعد وزير الخارجية "عباس عراقجي"، كما مثّل الاتحاد الاوروبي مساعد مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي "هيلغا اشميت". 

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