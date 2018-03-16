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صحيفة: كلينتون تتعرض لكسر باليد في الحمام

الجمعة ١٦ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

أفادت جريدة Times of India اليوم الجمعة بأن المرشحة الرئاسية السابقة، هيلاري كلينتون، دخلت إلى المستشفى بسبب كسر معصمها خلال جولتها الخاصة في الهند.

العالم - حوادث

وتقول الجريدة نقلا عن موظف بالعيادة الخاصة Goyal Hospital إن كلينتون تتلقى العلاج بعد أن انزلقت في حمامها في فندق بقصر أوميد بهاوان بمدينة جودبور، والذي يعتبر أحد أكبر المساكن الخاصة في العالم.

وذكر الموظف الذي طلب عدم ذكر اسمه أن أطباء العيادة أجروا التصوير المقطعي، وبعد دراسة الأشعة السينية كشفوا كسرا في معصم هيلاري كلينتون.

وتجري كلينتون جولة خاصة في الهند لتقدم كتابها بعنوان "What Happened" الذي يسلط الضوء على مشاركتها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016 وخسرها للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

تجدر الإشارة إلى أن حادثة كسر المعصم هي ليس حالة أولى لمشاكل كلينتون الصحية حيث كسرت إصبع قدمها في لندن قبل 5 شهور.

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