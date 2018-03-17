قوات كندية الى مالي في إطار بعثة الامم المتحدة

العالم -الأميركيتان

واضاف المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه لوكالة فرانس برس ان وزير الدفاع سيقدم الاثنين تفاصيل حول عديد القوات التي سترسلها كندا في اطار اول مهمة عسكرية في افريقيا منذ عام 1994.

وستكون القوات الكندية تحت امرة بعثة الامم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما).

وتحادث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الجمعة حول هذا الموضوع مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ورئيس الوزراء الهولندي مارك روتي. وهناك "حلفاء اخرون" ستتم استشارتهم "في الايام المقبلة" بحسب المصدر.

وقال المسؤول الكندي "ان مالي مكان مهم نتعاون فيه منذ وقت طويل"، مؤكدا ان "لدى الجميع مصلحة في المشاركة في تعزيز الامن بمنطقة الساحل".

وكان ترودو تعهد لدى الامين العام السابق للامم المتحدة بان كي مون بشان مشاركة كندا في عمليات حفظ السلام.

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