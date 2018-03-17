ما هي أهداف زيارة بن سلمان المرتقبة لاميركا؟ واشنطن بوست تكشف..

العالم - السعودية

وكشفت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أن الزيارة هذه ستتضمن اتفاقًا تتعاون فيه السعودية مع اميركا، من أجل تسريع إعادة الاستقرار إلى سوريا.

واضافت : دعوة امريكا للسعودية للمشاركة بهذا الحل، جاءت أساسًا خلال المكالمة التي كان أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الأمير محمد بن سلمان في ديسمبر الماضي، وفيها، كما قالت الصحيفة، فكرة تعجيل خروج الولايات المتحدة من الحرب في سوريا.

ونسبت الصحيفة إلى مسؤولين أمريكيين، لم تكشف عن هويتهم، أن خطة ترامب ترمي إلى ترسيخ الاستقرار في الأجزاء السورية التي تسيطر عليها القوات الأمريكية وحلفاؤها المحليون، وذلك من أجل منع الجيش السوري وحلفاؤه: إيران، وروسيا، وحزب الله، من المطالبة بتلك المناطق، أو أن يعود إليها تنظيم داعش الإرهابي.

وقالت واشنطن بوست إن ممثلي السفارة السعودية في واشنطن لم يعلّقوا على تلك التقارير.

من جهة أخرى كشفت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية أن زيارة الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة، والتي ستستغرق ثلاثة أيام، تشمل خمس مدن، هي: واشنطن، ونيويورك، وبوسطن، وسان فرانسسكو، وهيوستن، وتتضمن لقاءات بينه وبين الإدارات العليا في شركات التكنولوجيا الكبرى، وتحديدًا أبل، وغوغل، كما تشمل أيضًا ترتيبات مع كبريات شركات صناعة السينما للمشاركة في برامج الانطلاقة الترفيهية والثقافية في السعودية.

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