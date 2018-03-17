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قائد حرس الحدود:

الجندي الايراني المختطف لدى الارهابيين حي ونسعى لاستعادته

الجندي الايراني المختطف لدى الارهابيين حي ونسعى لاستعادته
السبت ١٧ مارس ٢٠١٨ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكد قائد حرس الحدود الايراني العميد قاسم رضائي بان الجندي الذي اختطف من قبل الارهابيين في الحدود مع باكستان حي يرزق وان الجهود مبذولة لاستعادته.

وفي تصريح ادلى به العميد رضائي قال العميد رضائي حول سعيد براتي الجندي الايراني المختطف قبل نحو عام من قبل الارهابيين في منطقة جاهندو ميرجاوة في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق يران) عند الحدود مع باكستان، انه حي يرزق، ونحن نتابع قضيته بجدية لاستعادته.

وفي جانب اخر من حديثه اشار قائد حرس الحدود الايراني الى الاجتماع الاخير مع مسؤولي وزارة الدفاع الافغانية قائلا، انه تم خلال الاجتماع البحث في قضايا تعزيز الامن الحدودي بين البلدين.

ونوه كذلك الى عقد اجتماعات مع باكستان ايضا واضاف، ان الادارة المشتركة للحدود كانت من ضمن مطالبنا الجادة في هذه الاجتماعات ونتصدى بحزم للجماعات المخلة بامن الحدود.

وحول الحادث الذي وقع في منطقة سراوان اخيرا قال، ان جهوزية قواتنا المسلحة الابية سواء الحرس الثوري او زملائنا في حرس الحدود ثبتت في هذا الحادث.

واكد بان المسؤولين الباكستانيين يتابعون القضية بجدية ايضا لدراسة اسباب وقوع حادثة سراوان، واضاف، انهم ايضا بصدد تقوية امن الحدود المشتركة مع ايران ومعالجة المشاكل.

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