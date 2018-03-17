البث المباشر
مسلحو الغوطة يستهدفون معبر مخيم الوافدين بقذيفة هاون
مصدر في قيادة شرطة دمشق : أضرار مادية بسقوط قذيفة على حارة التغالبة بالشيخ محي الدين
الخارجية الروسية ترد على بريطانيا بطرد 23 دبلوماسيا
الجيش السوري بالتعاون مع الهلال الأحمر يقوم بتأمين المدنيين النازحين من الغوطة ونقلهم إلى مراكز الإقامة المؤقتة
خروج مدنيين من معبر حمورية في غوطة دمشق الشرقية رغم محاولات المسلحين باستهدافهم بالقنص
مجهولون يغتالون محمد أبو مغاصيب نائب قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في مخيم المية ومية للاجئين الفلسطينيين بلبنان، فجر اليوم.
مراسل العالم: أكثر من ١٠ آلاف مدني خرجوا اليوم حتى الآن من الغوطة الشرقية لدمشق عبر ممر حمورية
الدفاع الروسية: مستمرون في مفاوضة قادة المعارضة المسلحة في سوريا
أعلنت رئاسة الأركان التركية، اليوم السبت، تحييد 3567 مسلحاً منذ انطلاق عملية "غصن الزيتون" في منطقة "عفرين" السورية.
مراسل العالم: شهداء وجرحى من أهالي سقبا بالغوطة الشرقية لدمشق باستهدافهم من قبل المسلحين لدى مغادرتهم البلدة

اخلاء المبنى السابق للسفارة الايرانية في بون من اشخاص انتهازيين

اخلاء المبنى السابق للسفارة الايرانية في بون من اشخاص انتهازيين
السبت ١٧ مارس ٢٠١٨ - ١٠:٠٨ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ان الشرطة الألمانية قامت باخلاء المبنى السابق للسفارة الايرانية في بون من اشخاص كانوا قد أقاموا فيه بصورة غير شرعية، وسلمت المبنى الى القنصلية العامة للجمهورية الاسلامية الايرانية في فرانكفورت.

واضاف بهرام قاسمي اليوم السبت: في عمليات مباغتة نفذتها الشرطة الألمانية، تم اخلاء المبنى السابق للسفارة الايرانية في بون، من اشخاص كانوا قد أقاموا بصورة غير شرعية في داخل المبنى، وسلمته الي القنصلية الايرانية في فرانكفورت.

واوضح قاسمي ان هؤلاء الاشخاص الانتهازيين وعددهم اربعة، استغلوا شغور المبنى خلال السنوات الاخيرة وتسللوا الي المبنى بشكل غير قانوني وأقاموا فيه.

يذكر ان هذا المبنى كان مقرا للسفارة الايرانية في بون عندما كانت عاصمة لالمانيا، وبعد تغيير العاصمة الألمانية الي برلين، بقي المبنى خاليا.

112

روابط ذات صلة

دراسة الاعتداء على السفارة الايرانية في بريطانيا بحضور مساعدي ظريف 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

محور المقاومة واستراتيجية تحرير فلسطين

تحركات لمتمردي دارفور داخل ليبيا وجنوب السودان

بالفيديو: العالم توثق شهادات النازحين.. هذا ما فعله الارهابيون بهم..

حصريا..كاميرا العالم ترافق القوات السورية باقتحام كفر بطنا بالغوطة

أغلى قطعة شوكولاتة في العالم...لن تصدقوا ثمنها!

الحكيم : العراق يمكن أن يلعب دوراً محورياً في الحوار بين ايران والسعودية

مشاهد حصرية..هكذا انكشفت اكبر عملية خداع مارسها الارهابيون بالغوطة

هذا ما قاله اللواء باقري عن"بتوقيت الشام" الايراني...

البنتاغون: منظومة GPS صارت في مرمى الليزر الروسي

بالصور.. 7 قتلى بتحطم طائرة فوق منزل في الفلبين

تناول هذه الأسماك تقي من خطر الموت المبكر

قاووق: السعودية تشكل استنزافاً حقيقياً متواصلاً لقوة ووحدة الأمة

انتهاكات آل سعود لحقوق الإنسان في ظل تغاضي الأمم المتحدة

هذا ما أوصى به عالم الفيزياء الراحل "ستيفن هوكينج"!!

مصرع عسكريين سعوديين وقصف مواقعهم في جيزان ونجران

مفاجأة من لجنة التحقيق في ظروف سجن مرسي.. هذه تفاصيلها

ليبيا تكشف تفاصيل "مشبوهة" لمنظمة إسبانية أنقذت مهاجرين!

انصار الله تدعو "سبوتنيك" إلى مراجعة رسالتها الإعلامية بشأن اليمن

روسيا تهدد: "سنفتح النار على الصواريخ الأمريكية إذا..."

قبيل انتخابات الرئاسة.. مصر تستهدف مروجي "الأخبار الكاذبة"

الأکثر مشاهدة