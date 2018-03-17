اخلاء المبنى السابق للسفارة الايرانية في بون من اشخاص انتهازيين

واضاف بهرام قاسمي اليوم السبت: في عمليات مباغتة نفذتها الشرطة الألمانية، تم اخلاء المبنى السابق للسفارة الايرانية في بون، من اشخاص كانوا قد أقاموا بصورة غير شرعية في داخل المبنى، وسلمته الي القنصلية الايرانية في فرانكفورت.

واوضح قاسمي ان هؤلاء الاشخاص الانتهازيين وعددهم اربعة، استغلوا شغور المبنى خلال السنوات الاخيرة وتسللوا الي المبنى بشكل غير قانوني وأقاموا فيه.

يذكر ان هذا المبنى كان مقرا للسفارة الايرانية في بون عندما كانت عاصمة لالمانيا، وبعد تغيير العاصمة الألمانية الي برلين، بقي المبنى خاليا.

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