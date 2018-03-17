روحاني يهنئ رئيس جمهورية الصين باعادة انتخابه

العالم - ايران

وقال الرئيس روحاني في برقية التهنئة: في الفترة الماضية فان الصين حققت في ظل رئاستكم انجازات مهمة وجديدة في مختلف المجالات، ونمت العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية الصين الشعبية بشكل ملحوظ في اطار الوصول الى مستو استراتيجي، لافتا الى ان الزيارة الهامة والتاريخية التي قام بها الرئيس الصيني في العام 2016 الى ايران، اتخذت خطوات هامة للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية.

واعرب روحاني عن أمله في تطوير العلاقات بين طهران وبكين في شتى المجالات اكثر من ذي قبل، متمنيا لنظيره الصيني الصحة والموفقية وللشعب الصيني الازدهار والنجاح.

يذكر ان البرلمان الصيني اعاد اليوم السبت انتخاب "شي جين بينغ" رئيسا للبلاد لولاية جديدة مدتها 5 سنوات، فيما انتخب "وانغ كيشيان" حليف شي الوثيق نائبا للرئيس.

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