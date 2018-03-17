لافروف يرد على تصريحات واشنطن عن قصف دمشق!

العالم - سوريا

وذكر الوزير الروسي، اليوم السبت 17 مارس/ آذار، "بالطبع مستوى العنف تراجع في سوريا"، مرجعا ذلك إلى نتيجة عمل صيغة أستانا.

وأضاف، في مقابلة مع راديو كازاخستان، "نحن نقدر الاجتماع الوزاري بصيغة أستانا بشكل إيجابي للغاية. هذا التقييم مشترك بين زملائي من إيران وتركيا".

وعن مفاوضات أستانا، قال الوزير "يتمثل الإنجاز الرئيسي في إنشاء مناطق تخفيف التصعيد، في إطار إعلان نظام وقف الأعمال العدائية والذي على وجه العموم خفض بدرجة كبيرة مستوى العنف رغم الانتهاكات بالطبع".

وأضاف لافروف "روسيا تدين الوجود غير الشرعي للقوات العسكرية الأجنبية على الأراضي السورية".

وتابع "في سوريا على الأرض هناك قوات تمثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى. هذه ليست حربا بالوكالة، بل مشاركة مباشرة في الحرب".

كما وصف الوزير الروسي تصريحات السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة حول الاستعداد لقصف دمشق بأنها "بيان غير مسؤول إطلاقا"، مشيرا إلى أن "واشنطن تحاول إعادة تشكيل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من خلال منع مشاركة عددا من الدول فيه وهذا أمر غير مقبول".

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