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بن علوي: ايران بلد صديق وشريك وجار موثوق لنا

بن علوي: ايران بلد صديق وشريك وجار موثوق لنا
السبت ١٧ مارس ٢٠١٨ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش

اعتبر وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، الجمهورية الاسلامية الايرانية بلدا صديقا وشريكا وجارا موثوقا لبلاده.

العالم - ايران

وخلال لقائه امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني في طهران اليوم السبت، صرح بن علوي بان بلاده تعتبر الجمهورية الاسلامية الايرانية بلدا صديقا وشريكا وجارا موثوقا، مثمنا دورها في ارساء الامن والاستقرار في المنطقة.    

واشار وزير الخارجية العماني الى الموقع الجغرافي والطاقات العلمية والتقنية والصناعية والمالية لايران وعمان، واعتبر آفاق تنمية العلاقات الاقتصادية والوصول الى الاسواق التصديرية الجديدة بانها مشرقة جدا للبلدين، معلنا الاستعداد لاتخاذ اجراء مشترك لملء البون غير المبرر بين العلاقات السياسية والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

واعتبر استخدام الادوات العسكرية لفرض الارادة السياسية سلوكا غير مقبول، معتبرا تجارب الاعوام الاخيرة التي ترافقت مع اهدار الثروات البشرية والمالية الكبيرة جدا لدول المنطقة، مؤشرا الى ضرورة انتهاج سبيل التفاهم والحوار بدل العنف والقوة العسكرية.

وكان وزير الخارجية العماني قد وصل الى طهران مساء الجمعة لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين الايرانيين للبحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل الراي حول اهم القضايا الاقليمية والدولية.

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