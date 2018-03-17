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نيويورك تايمز:

الـCIA تشارك كطرف رئيسى فى محادثات "ترامب - كيم جونغ أون"

الـCIA تشارك كطرف رئيسى فى محادثات
السبت ١٧ مارس ٢٠١٨ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمیركية CIA ستشارك كطرف أساسي فى الانفتاح الدبلوماسي الجرىء للرئيس الأمیركي دونالد ترامب، تجاه كوريا الشمالية، ذلك بحسب العديد من المسئولين فى الإدارة الأمیركية.

العالم . الأميركيتان

وأوضح المسئولون، الذين تحدثوا للصحيفة الأمريكية فى تقريرها اليوم السبت، إن وكالة الإستخبارات المركزية قامت بإجراء اتصالات عبر القنوات الخلفية وقامت بدور رئيسي فى التخطيط لعقد لقاء الرئيس ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

إن قرار البيت الأبيض باستخدام القنوات الاستخبارية، بدلاً من القنوات الدبلوماسية فى التواصل مع الكوريين الشماليين، يتحدث عن تأثير مايك بومبيو، مدير الـCIA، الذي اختاره ترامب الأسبوع الماضي ليحل محل وزير الخارجية ريكس تيلرسون، كما يعكس دور وزارة الخارجية المتضائل فى التحضير لأخطر لقاء بين رئيس أمريكى وزعيم أجنبي منذ سنوات عديدة.

ويقول المسؤولون إن بومبيو كان يتعامل بالفعل مع ممثلين من كوريا الشمالية من خلال قناة بين الـ سي آى إيه ونظيرتها الكورية الشمالية، مكتب الاستطلاع العام. وكان على اتصال وثيق مع مدير دائرة الاستخبارات الوطنية فى كوريا الجنوبية، سوه هون ، الذي قال مسؤولون أمريكيون إنه توسط فى دعوة كيم للحديث مع ترامب.

وأشار المسؤولون إلى إن المشاركة الكبيرة لبومبيو تساعد فى تفسير توقيت إقالة تيلرسون، فترامب بعد أن قرر قبول دعوة كيم لعقد اجتماع، أراد أن يكون هناك وزير خارجية كان متشبثًا بآرائه.

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