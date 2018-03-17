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اليابان تدعو أمريكا لمناقشة قضية مواطنيها المختطفين في كوريا الشمالية

اليابان تدعو أمريكا لمناقشة قضية مواطنيها المختطفين في كوريا الشمالية
السبت ١٧ مارس ٢٠١٨ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش

طالب وزير الخارجية الياباني تارو كونو، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإثارة قضية اختطاف كوريا الشمالية لمواطنين يابانيين فى سبعينات وثمانينات القرن الماضي.

العالم . أسيا والباسفيك

وذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية اليوم السبت، أن كونو أخبر الصحفيين بأنه توصل لاتفاق مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الذي التقاه في واشنطن أمس بشأن توثيق التعاون بين البلدين لحل قضية اختطاف مواطنين يابانيين من قبل الشطر الشمالي في سبعينات وثمانينات القرن الماضي.

وأخبر كونو، نائب الرئيس الأمريكي، بأنه يجب تسوية قضية طموحات كوريا الشمالية النووية والصاروخية، إلى جانب مسألة الاختطاف هذه، بشكل شامل.

ووفقا لمسؤول بوزارة الخارجية اليابانية، أكد بنس لوزير الخارجية الياباني مساندة الولايات المتحدة لطوكيو في هذه القضية بشكل كامل.

وأكد كونو وبنس استمرار طوكيو وواشنطن فى ممارسة "أقصى الضغوط" على بيونغ يانغ، من أجل إجبار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على اتخاذ تدابير صارمة تجاه مسألة نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

وكانت كوريا الشمالية قد أثارت غضب اليابان عندما أقرت قبل أكثر من عقد من الزمن، بأنها اختطفت 13 مواطنا يابانيا أواخر السبعينات والثمانينات، من أجل استخدامهم لتعليم جواسيسها اللغة والعادات اليابانية.

وتم السماح لخمسة من هؤلاء المختطفين العودة إلى اليابان، وأصرت بيونغ يانغ على أن الثمانية الآخرين قد توفوا دون أن توفر أدلة مقنعة لليابان عن وفاتهم.

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