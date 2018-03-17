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مجموعة القطع البحرية الإيرانية الخمسين تعود الى البلاد

مجموعة القطع البحرية الإيرانية الخمسين تعود الى البلاد
السبت ١٧ مارس ٢٠١٨ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

رست مجموعة القطع البحرية الإيرانية الستراتيجية الخمسين للجيش الإيراني اليوم السبت في رصيف ميناء منطقة 'إمامت' الأولى للقوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بندرعباس (جنوب) بعد إنجاز مهمتها التي استغرقت 67 يوما.

العالم - ايران

وأضاف قائد مجموعة القطع البحرية الإيرانية الخمسين الادميرال 'آريا شفقت رودسري' اليوم السبت، علي هامش مراسم إستقبال هذه المجموعة من القطع البحرية: ان هذه المجموعة من القطع البحرية الإستخباراتية والعملياتية والتعليمية للجيش الإيراني التي تتألف من مدمرتي 'نقدي' و'بايندر' وكذلك مدمرة 'تنب' للإسناد القتالي قطعت مسافة 6 الاف ميل خلال هذه الرحلة.

وأشار الادميرال 'آريا شفقت رودسري'، ان اللقاء مع قائد أسطول الغرب للقوات البحرية الهندية المستقر في مومباي وكذلك اللقاء بالادميرال 'اتينغا' قائد أسطول الغرب للقوات البحرية السريلانكية كانت من البرامج الأخرى لهذه المجموعة من القطع البحرية الإيرانية خلال هذه المهمة.

واعتبر الادميرال آريا شفقت رودسري، رفع علم النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المياه الحرة والدولية وتوفير خطوط الملاحة البحرية، أهم آثار حضور مجموعة القطع البحرية الإيرانية الخمسين في هذه المياه مضيفا، ان قوات سلاح البحر للجيش الإيراني وعبر سيطرتها على الخليج الفارسي وخليج عمان والمحيط الهندي بامكانه التواجد في أقصى نقطة من المياه الحرة والدولية.

يذكر، إنه منذ عام 2008 قامت القوات البحرية بإرسال 50 مجموعة سفن بحرية الى منطقة خليج عدن وغيرها من المناطق الأخرى لتقديم الدعم والمساندة لما يزيد عن 4 آلاف سفينة تجارية وناقلة نفط بهدف تفادي هجمات قراصنة البحر.

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