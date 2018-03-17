الادعاء الايراني ينشر لائحة حكم بقائي مساعد احمدي نجاد

العالم - ايران

ولائحة التهم مطولة وابرز ما جاء فيها: تهمة اختلاس مبالغ ضخمة بالمليارات (العملة الايرانية) ومبالغ اخرى بالعملة الصعبة و2600 قطعة ذهبية واهانة القضاء الايراني والاخلال بالاجواء العامة والتصرف باموال الناس، والاستيلاء غير المشروع على الاموال الحكومية لتصل تعزيرها بالجملة حبس 63 عاماً مع دفع غرامات مالية واحكام بالجلد واسترجاع الاموال العامة.

وفي وقت سابق اعلن رئيس عدلية محافظة طهران غلام حسين اسماعيلي ان محكمة الاستئناف ايدت الحكم بالسجن الصادر بحق حميد بقائي مساعد الرئيس الايراني السابق محمود احمدي نجاد واحالت الملف الى نيابة طهران لتنفيذ الحكم.

وتقلد بقائي العديد من المناصب في عهد الرئيس السابق احمدي نجاد ومن بينها مساعدا تنفيذيا لاحمدي نجاد، ورئاسة منظمة التراث والثقافة والسياحة وسكرتيرا لمجلس الاعلى للمناطق الحرة في ايران.

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