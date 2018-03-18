أهم انجازات ايران العسكرية خلال العام الايراني المنتهي - القسم الثالث

العالم - ايران

* إعادة تأهيل مقاتلة سوخو24 وايليوشن

أنجز متخصصو القوة الجوية عمليات إعادة تأهيل طائرة سوخو 24، في قاعدة "الشهيد دوران" بشيراز في 14 كانون الثاني/يناير 2018. حيث خصصوا اكثر من 35 ساعة من العمل الدؤوب، وأصبحت طائرة السوخو24 قادرة على التحليق مرة اخرى بعد ان كانت قابعة لسنوات على الارض.

كما نجح المتخصصون الايرانيون في إنجاز عمليات إعادة تأهيل طائرة ايليوشن في مقر "الشهيد دوران" بشيراز، والتي استغرقت أكثر من 48 ألف ساعة، وذلك للمرة الاولى في ايران.

* عرض مجسم للمقاتلة الايرانية "كوثر" في روسيا

في تموز/يوليو 2017 انطلق المعرض الجوي في روسيا بعنوان "ماكس 2017" في مدينة جوكوفسكي، حيث شاركت فيه عدة شركات ايرانية بما فيها 3 شركات معرفية من وزارة الدفاع الايرانية، عرضت خلاله قدراتها في عدة أجنحة.

وفي هذا المعرض تم عرض مجسم للمقاتلة الايرانية "كوثر" والذي تم تصميمه وانجازه على يد المتخصصين الايرانين، وذلك للمرة الاولى في معرض خارج ايران.

* تدشين خط انتاج طائرات مهاجر المسيرة والمجهزة بقذائف "قائم" الذكية

في اليوم الخامس من عشرة الفجر هذا العام (من 1 الى 11 شباط/فبراير 2018)، تم افتتاح خط انتاج طائرة "مهاجر6" التكتيكية المجهزة بقذائف "قائم" الذكية عالية الدقة، وذلك بحضور وزير الدفاع وقائد القوة البرية للحرس الثوري.

ان هذه الطائرة المسيرة قادرة على تنفيذ مهمات الاستطلاع والمراقبة والقتال بنطاق عملاني واسع ومواصلة التحليق لفترة طويلة، كي تتمكن من تدمير الاهداف المطلوبة.

وهذه الطائرة المسيرة قادرة أيضا على حمل مختلف انواع معدات "المراقبة والاستطلاع والقتال" واضاف، ان استخدام الطائرة المسيرة "مهاجر 6" يوفر امكانية الرصد الجوي الطويل وتدمير الاهداف في فترات واماكن مختلفة بدقة عالية.

ومن امكانيات هذه الطائرة ارسال المعلومات في الوقت اللازم في الليل والنهار الى مراكز القيادة والسيطرة وتوفير امكانية المراقبة الاستحبارية الواسعة في محيط العمليات وقال، ان الطائرة المسيرة "مهاجر 6" قادرة على الهبوط والاقلاع في مدارج الطيران القصيرة.

ان الهبوط والاقلاع الآلي واستخدام منظومات الكتروايونيكية ذكية وطنية الصنع في تصميم وتصنيع الطائرة المسيرة "مهاجر 6" جعلتها ضمن الطائرات المسيرة الفاعلة ومن الطراز الاول في العالم واضاف، ان هذه الطائرة المبنية على مبدأ المرونة وامكانية التطوير، تم تصميمها من قبل خبراء منظمة الصناعات الجوية بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة لتؤدي مهمتها بفاعلية في مختلف العمليات والاجواء والظروف المتغيرة.

وقد زودت هذه الطائرة بأنواع أجهزة الاستشعار الالكتروبصرية وانواع الرؤوس الحربية التي تمكّنها من رصد وملاحقة وتدمير الهدف.

الجدير بالذكر ان قذيفة "قائم" الذكية قادرة على الاشتباك مع انواع الاهداف الثابتة والمتحركة في اي ساعة من ساعات اليوم وباستطاعتها اختراق التحصينات والاهداف المهمة.

* عرض منظومة "آفاق" الرادارية الساحلية المتطورة

وفي اواخر تشرين الاول/اكتوبر 2017 أزيح الستار عن منظومة "آفاق" الرادارية الساحلية المتطورة، والتي تم تصميمها وتصنيعها بجهود متخصصي الصناعات الالكترونية في شيراز والتابعة لشركة الصناعات الالكترونية بوزارة الدفاع.

وترصد منظومة آفاق الاهداف البحرية بشكل رئيسي وبامكانها رصد مئة هدف بحري متحرك في آن واحد على شعاع مئتي كليومتر. وهي ايضا قادرة على رصد اهداف جوية.

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