إنقاذ مواطن مصري حاول الانتحار من فوق هرم "خوفو"!

العالم - مصر

وحسب موقع روسيا اليوم أوضح مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أن السلطات الأمنية نجحت بإنزال المواطن بعد أن صعد لأعلى قمه الهرم أمس السبت محاولا الانتحار، وأنها ألقت القبض عليه بتهمه تسلق الهرم ومخالفة القانون وتعريض حياته وحياة المواطنين للخطر.

وأشار المصدر إلى أن المواطن أرجع سبب محاولته الانتحار إلى معاناته من أزمة نفسية بعد تشاجره مع جيرانه، وشعوره بالظلم بسبب الخلاف مع شخص يستأجر شقته، وتم التحفظ عليه بقسم شرطة الهرم لحين عرضه على النيابة للتحقيق.

وعن تفاصيل الواقعة قال المصدر إن المواطن صعد إلى أعلى الباب القديم الخاص بهرم خوفو، ورفض النزول مطالبا بحل إحدى المشكلات الخاصة به التي سبق وأن حرر بها محضرا في أحد أقسام الشرطة.

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