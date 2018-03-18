البث المباشر
مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية في سوريا: خروج أكثر من 5 آلاف مدني من الغوطة الشرقية صباح اليوم
"المرصد السوري": القوات التركية والفصائل الموالية لها تدخل مدينة عفرين السورية
رئيس ادارة الازمات في الفلبين يعلن مقتل 4 اشخاص واحتجاز نحو 20 رهينة في داخل احد فنادق العاصمة مانيلا
مركز المصالحة الروسي: خروج أكثر من 5 الآف مدني من الغوطة الشرقية صباح اليوم
مراكز الاقتراع في العاصمة الروسية موسكو تفتح أبوابها أمام الناخبين لاختيار رئيس للبلاد
البرلمان الصيني يعيد انتخاب لي كه تشيانغ رئيسا للوزراء لولاية ثانية من خمس سنوات
مصادر فلسطينية: الاحتلال يقول ان الغارات ضربت هدفا لحماس في قطاع غزة ردا على وضع عبوات ناسفة قرب الجدار
مصادر فلسطينية: الاحتلال يقتحم بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم
مصادر فلسطينية: مضادات أرضية تابعة للمقاومة تتصدى للطيران الحربي الصهيوني في أجواء غزة
مراسلة العالم: غارات الاحتلال تستهدف نفس المواقع وانباء عن استخدام صواريخ ارتجاجية لقصف أحد انفاق المقاومة شرق غزة

إنقاذ مواطن مصري حاول الانتحار من فوق هرم "خوفو"!

إنقاذ مواطن مصري حاول الانتحار من فوق هرم
الأحد ١٨ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

نجحت السلطات المصرية في إقناع مواطن مصري بالعدول عن نيته الانتحار من فوق هرم "خوفو" في الجيزة جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

العالم - مصر

وحسب موقع روسيا اليوم أوضح مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أن السلطات الأمنية نجحت بإنزال المواطن بعد أن صعد لأعلى قمه الهرم أمس السبت محاولا الانتحار، وأنها ألقت القبض عليه بتهمه تسلق الهرم ومخالفة القانون وتعريض حياته وحياة المواطنين للخطر.

وأشار المصدر إلى أن المواطن أرجع سبب محاولته الانتحار إلى معاناته من أزمة نفسية بعد تشاجره مع جيرانه، وشعوره بالظلم بسبب الخلاف مع شخص يستأجر شقته، وتم التحفظ عليه بقسم شرطة الهرم لحين عرضه على النيابة للتحقيق.

وعن تفاصيل الواقعة قال المصدر إن المواطن صعد إلى أعلى الباب القديم الخاص بهرم خوفو، ورفض النزول مطالبا بحل إحدى المشكلات الخاصة به التي سبق وأن حرر بها محضرا في أحد أقسام الشرطة.

208

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

مصر تدعم قدراتها البحرية في قناة السويس

مصر تستعد لمقاضاة المستشفى البريطاني الذي توفيت فيه الطالبة مريم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

في عامها الـ16؛ لاتزال قناة العالم مرآة "الحقيقة كما تراها"

ليبرمان: الوضع معقد ونستعد لاحتمالات التصعيد

ما يجب معرفته عن الإنتخابات الرئاسية في روسيا

استمرار سريان هدنة حرستا الى الساعة الثالثة لعصر اليوم

هل تعرف كيف اقتبست الإنكليزية كلمات عديدة من اللغة العربية؟!

أكثر من 5 آلاف شخص غادروا الغوطة الشرقية اليوم الاحد

البرلمان المصري يتابع قضية "مريم"

شبح على قيد الحياة!!

مسؤول أممي يعرض مساعدة زيمبابوي على التحضير للإنتخابات          

نائبة تونسية: الشاهد لا يستطيع حتى قيادة "حمار"!

ضبط 18 طنا من المخدرات في شمال غرب ايران خلال عام واحد

السعودية تكشف لغز المياه البركانية الساخنة في الرياض

عالم يطرح فكرة مثيرة للجدل.. ماهي الفكرة ؟!

المغرب يرصد 15,8 مليار دولار لاستضافة كأس العالم

في الذكرى السابعة لهدم دوار اللؤلؤة.. معارض بحريني يكشف عن تحضيرات لمشروع مستقبلي

خدمة للاحتلال الاسرائيلي؛ "فيسبوك" تضم المستوطنات لخريطة القدس

سيارات بيجو 301 الايرانية تدخل الاسواق قريباً

إنقاذ مواطن مصري حاول الانتحار من فوق هرم "خوفو"!

قصف الناتو تسبب في انتشار الأورام الخبيثة في ليبيا

رباعية تاريخية لمحمد صلاح

الأکثر مشاهدة