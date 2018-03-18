البث المباشر
مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية في سوريا: خروج أكثر من 5 آلاف مدني من الغوطة الشرقية صباح اليوم
"المرصد السوري": القوات التركية والفصائل الموالية لها تدخل مدينة عفرين السورية
رئيس ادارة الازمات في الفلبين يعلن مقتل 4 اشخاص واحتجاز نحو 20 رهينة في داخل احد فنادق العاصمة مانيلا
مركز المصالحة الروسي: خروج أكثر من 5 الآف مدني من الغوطة الشرقية صباح اليوم
مراكز الاقتراع في العاصمة الروسية موسكو تفتح أبوابها أمام الناخبين لاختيار رئيس للبلاد
البرلمان الصيني يعيد انتخاب لي كه تشيانغ رئيسا للوزراء لولاية ثانية من خمس سنوات
مصادر فلسطينية: الاحتلال يقول ان الغارات ضربت هدفا لحماس في قطاع غزة ردا على وضع عبوات ناسفة قرب الجدار
مصادر فلسطينية: الاحتلال يقتحم بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم
مصادر فلسطينية: مضادات أرضية تابعة للمقاومة تتصدى للطيران الحربي الصهيوني في أجواء غزة
مراسلة العالم: غارات الاحتلال تستهدف نفس المواقع وانباء عن استخدام صواريخ ارتجاجية لقصف أحد انفاق المقاومة شرق غزة

ضبط 18 طنا من المخدرات في شمال غرب ايران خلال عام واحد

ضبط 18 طنا من المخدرات في شمال غرب ايران خلال عام واحد
الأحد ١٨ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة آذربيجان الغربية الإيرانية العميد ناصر اصلاني ضبط 17 الفا و 728 كغم من المخدرات في المحافظة منذ بداية العام الايراني الجاري (ينتهي في 20 اذار/مارس) لغاية الان.

العالم - ايران

وقال العميد اصلاني في تصريح للصحفيين السبت، ان الكمية المضبوطة سجلت زيادة باكثر من 4.5 طن مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الذي سبقه والتي بلغت 13 الفا و 114 كغم.

واضاف، ان زيادة الكمية المضبوطة من المخدرات خلال العام (الايراني) الجاري مؤشر للجهود المبذولة من قبل كوادر الامن الداخلي في مختلف مدن محافظة اذربيجان الغربية الواقعة شمال غرب ايران.

واوضح بانه تم خلال الفترة المذكورة كشف وتفكيك 81 عصابة لاعداد ونقل وتوزيع المخدرات في محافظة اذربيجان الغربية في العام (الايراني) الجاري وجري اعتقال 680 مهربا للمخدرات.

103-104

روابط ذات صلة

وزير داخلية ايران: المنظمات الدولية لا تنفذ تعهداتها في مكافحة المخدرات

%90 من اموال المخدرات بالعالم يجري تداولها في الغرب

ضبط 785 طنا من المخدرات من قبل ايران في عام 2017

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

في عامها الـ16؛ لاتزال قناة العالم مرآة "الحقيقة كما تراها"

ليبرمان: الوضع معقد ونستعد لاحتمالات التصعيد

ما يجب معرفته عن الإنتخابات الرئاسية في روسيا

استمرار سريان هدنة حرستا الى الساعة الثالثة لعصر اليوم

هل تعرف كيف اقتبست الإنكليزية كلمات عديدة من اللغة العربية؟!

أكثر من 5 آلاف شخص غادروا الغوطة الشرقية اليوم الاحد

البرلمان المصري يتابع قضية "مريم"

شبح على قيد الحياة!!

مسؤول أممي يعرض مساعدة زيمبابوي على التحضير للإنتخابات          

نائبة تونسية: الشاهد لا يستطيع حتى قيادة "حمار"!

ضبط 18 طنا من المخدرات في شمال غرب ايران خلال عام واحد

السعودية تكشف لغز المياه البركانية الساخنة في الرياض

عالم يطرح فكرة مثيرة للجدل.. ماهي الفكرة ؟!

المغرب يرصد 15,8 مليار دولار لاستضافة كأس العالم

في الذكرى السابعة لهدم دوار اللؤلؤة.. معارض بحريني يكشف عن تحضيرات لمشروع مستقبلي

خدمة للاحتلال الاسرائيلي؛ "فيسبوك" تضم المستوطنات لخريطة القدس

سيارات بيجو 301 الايرانية تدخل الاسواق قريباً

إنقاذ مواطن مصري حاول الانتحار من فوق هرم "خوفو"!

قصف الناتو تسبب في انتشار الأورام الخبيثة في ليبيا

رباعية تاريخية لمحمد صلاح

الأکثر مشاهدة