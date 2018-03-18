ضبط 18 طنا من المخدرات في شمال غرب ايران خلال عام واحد

العالم - ايران

وقال العميد اصلاني في تصريح للصحفيين السبت، ان الكمية المضبوطة سجلت زيادة باكثر من 4.5 طن مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الذي سبقه والتي بلغت 13 الفا و 114 كغم.

واضاف، ان زيادة الكمية المضبوطة من المخدرات خلال العام (الايراني) الجاري مؤشر للجهود المبذولة من قبل كوادر الامن الداخلي في مختلف مدن محافظة اذربيجان الغربية الواقعة شمال غرب ايران.

واوضح بانه تم خلال الفترة المذكورة كشف وتفكيك 81 عصابة لاعداد ونقل وتوزيع المخدرات في محافظة اذربيجان الغربية في العام (الايراني) الجاري وجري اعتقال 680 مهربا للمخدرات.

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