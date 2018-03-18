مسؤول اميركي يتوقع انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مايو المقبل 

العالم - ايران

واوضح كوركر انه في حال عدم التوصل مع الجانب الاوروبي على اطار موحد فيما يخص الاتفاق النووي فان الرئيس ترامب سيعلن الانسحاب من الاتفاق النووي في شهر مايو المقبل مستبعدا في نفس الوقت التوصل الى اي اتفاق مع الاوروبيين في هذا المجال.

وكان نائب وزير الخارجية الإيراني قد حذر أمس السبت بأن أي إجراءات حظر أوروبية جديدة على بلاده سيكون لها تأثير مباشر على الاتفاق النووي المبرم بين طهران وقوى عالمية.

وقال عباس عراقجي "إذا اتخذت دول أوروبية خطوات لفرض اجراءات حظر غير نووية على إيران لإرضاء الرئيس الأمريكي فسترتكب بذلك غلطة فادحة سترى نتيجتها المباشرة على برنامج العمل المشترك (الاتفاق النووي)".

وتابع قائلا "من الأفضل أن تواصل الدول الأوروبية نهجها الحالي لإقناع أمريكا بالوفاء بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي ولتنفيذ هذه الدولة بفاعلية للاتفاق بكل بنوده بنية طيبة وفي مناخ منتج".

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