خرازي: لو لم نملك إستراتيجية واضحة لما حققنا الإكتفاء الذاتي 

العالم - ايران

وفي مقابلة نشرها اليوم الأحد موقع المجلس الإستراتيجي قال خرازي إن أعداءنا سعوا منذ البداية للقضاء على الثورة فأشعلوا الحرب ودبروا الإنقلابات وفرضوا الحظر لكن الجمهورية الإسلامية تمكنت رغم ذلك من أن تتخطى هذه المحطات الخطرة بنجاح.

ولفت إلى أن هذا الأمر يشير إلى وجود قيادة و استراتيجية واضحة مكنت إيران من تخطي العقبات والوصول إلى الإستقرار والأمن والتطور.

واعتبر إن ثبات وأمن واستقرار إيران مرهون بإعتمادها على القوي الداخلية وهو النهج المتواصل منذ إنتصار الثورة الإسلامية وحتى اليوم.

وحول مستقبل الإتفاق النووي وأوضاع المنطقة والأزمات المتفاقمة التي تشهدها شدد خرازي على ضرورة اتخاذ استراتجيات واضحة وطويلة الأمد تجاه هذه القضايا.

واشار إلى أن الإتفاق النووي هو من القضايا التي يدرسها المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية وقال إن من القضايا المهمة بهذا الخصوص هو رد فعل إيران تجاه خروج أمريكا من الإتفاق النووي وفي حال إلتزامت أوروبا بتعهداتها تجاه الإتفاق.

وشدد على ضرورة دراسة جميع الخيارات المتاحة في هذا المجال مشيراً إلى أن هذه القضية تعتبر من القضايا المصيرية بالنسبة للبلاد.

وحول مستقبل المنطقة والإتجاهات التي تسير إليها التطورات الإقليمية والنهج الذي ينبغي اعتماده لضمان مصالح البلاد قال خرازي، إن هذه الأمور تبحث حالياً في اللجان المختصة وسوف تطرح على المجلس وتتحول إلى إستراتيجية شاملة.

ولفت خرازي إلى أن من أهم عناصر القوة لدى إيران هو الموارد الإنسانية الكبيرة والثروات الإحفورية الهائلة مشيراً إلى ضرورة وضع البرامج والخطط بالإعتماد على الشعب لتعزيز مسيرة التطور والإزدهار في البلد.

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