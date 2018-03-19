لهذا السبب زار المشير خليفة حفتر مصر..

العالم- ليبيا

قال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، طلب عدم ذكر اسمه، إن حفتر وصل إلى القاهرة، يوم الأحد 18 مارس/ آذار، للمشاركة في جهود توحيد المؤسسة العسكرية، برفقة رئيس أركان الجيش الليبي الفريق عبد الرازق الناظوري.

وذكر المصدر أن نائب رئيس المجلس الرئاسي علي القطراني، وضباط من المناطق العسكرية الجنوبية والغربية، وصلوا إلى القاهرة للمشاركة في اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في القاهرة، مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، إن مصر تبذل جهدا كبيرا لتوحيد الجيش الليبي، وأنه يجري فتح مجالات للتوافق والتفاهم بما يضمن مصالح الشعب الليبي.

وتوجد في ليبيا سلطة مزدوجة، منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي، ومقتله عام 2011 خلال الصراع المسلح، فشرقي البلاد في مدينة طبرق يجتمع البرلمان المنتخب في ليبيا بدأ من 4 أغسطس 2014 خلفاً للمؤتمر الوطني العام، وغربها حيث العاصمة طرابلس تعمل حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، التي تشكلت بدعم من الأمم المتحدة وأوروبا، لكنها تواجه منافسة من السلطة الموجودة شرقي البلاد، التي يدعمها المشير خليفة حفتر.