إيران تحقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج البنزين فئة يورو 5

العالم ـ إيران

وأضاف صادق ­آبادي قائلا: إن تدشين الوحدة الثانية من مصفاة "نجم الخليج الفارسي"(جنوب) يسهم في استدامة إنتاج البنزين من فئة يورو 5، فضلاً عن بلوغ الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.

وأكد مساعد وزير النفط لشؤون التكرير والتوزيع أنه: من خلال متابعة وزير النفط وموافقة رئيس الجمهورية فقد تم المصادقة على اقتراض 260 مليون يورو بهدف إكمال الوحدات الأولى والثانية والثالثة من هذا المشروع.

ولفت صادق آبادي إلى إنجاز وزارة النفط الإيرانية ونجاحها في تدشين الوحدة الأولى من هذا المشروع خلال العام الإيراني المنصرم، مؤكداً أن تدشين الوحدة الثانية سيتم بنهاية العام المقبل؛ ومتطلعاً إلى انجاز مشروع تطوير الوحدة الثالثة من مصفاة نجم الخليج الفارسي خلال النصف الأول من العام الإيراني القادم (يبدأ في 21 مارس 2018).

وأكد المسؤول الإيراني أنه: إذا ما تم تحقيق هذا الهدف، سوف يمكن الإعلان وبكل فخر واعتزاز أن إيران تمتلك أكبر مصفاة لتكرير البنزين من نوع يورو 5 في العالم.

104-10