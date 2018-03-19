القضاء على 36 تكفيريا فى العملية سيناء 2018

العالم- مصر



وأسفرت نتائج العملية الشاملة سيناء 2018 خلال الأيام الماضية عن النتائج التالية:

-استهداف وتدمير سيارة دفع رباعى مفخخة وتدمير 12 هدفا تمثل أوكارا للإرهابيين.

- تدمير عربة مفخخة تحتوى على كمية كبيرة من المواد المتفجرة.

-القضاء على 30 عنصرا تكفيريا مسلحا خلال تبادل لإطلاق النار عثر بحوزتهم على أسلحة وذخائر.

-القضاء على خلية إرهابية شديدة الخطورة ومقتل 6 عناصر تكفيرية بعد تبادل إطلاق نيران مع القوات.

-تنفيذ مداهمة لبؤرة إرهابية بمدينة رفح نتج عنها العثور على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر ومركز إرسال.

-القبض على 345 فرداً بينهم عدد من العناصر التكفيرية شديدى الخطورة.

-تدمير عدداً من الأوكار والخنادق بشمال ووسط سيناء.

-اكتشاف وتفكيك 93 عبوة ناسفة تم زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف القوات بمناطق العمليات.

- ضبط وتدمير والتحفظ على 17 سيارة وتدمير 67 دراجة نارية.

- تدمير مخزنين عثر بداخلهما على 2800 كيلو جرام من نبات البانجو والمخدرات، وضبط 7430 كيلو جرام من المواد المخدرة المعدة للتداول، وتدمير 33 مزرعة لنبات البانجو.

-القوات الجوية تواصل تمشيط وتضييق الحصار بطول الساحل لمنع الهروب والتسلل.

-قوات حرس الحدود تحبط محاولة لتهريب 60 بندقية خرطوش، وضبط عدد من قضايا التهريب للهجرة غير الشرعية.

- تنظيم 583 كميناً ودورية أمنية على الطرق الرئيسية.

- استشهاد ضابط و3 مجندين وإصابة ضابطين وضابط صف و5 مجندين.