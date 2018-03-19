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في أول زيارة له بعد تحسين العلاقات المتوترة..

البشير في القاهرة.. ما هي أجندة القمة السودانية المصرية؟

البشير في القاهرة.. ما هي أجندة القمة السودانية المصرية؟
الإثنين ١٩ مارس ٢٠١٨ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

استقبل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، نظيره السوداني، عمر البشير، قادمًا من الخرطوم على رأس وفد رفيع المستوى من المسؤولين، في زيارة رسمية للقاهرة.

العالم - السودان

وتعد هذه أول زيارة يقوم بها البشير لمصر منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وتأتي بعد انتهاء التوتر في العلاقات بين البلدين وعودة السفير السوداني، عبدالمحمود عبدالحليم، إلى القاهرة في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأعلنت الرئاسة المصرية، في بيان، أمس الأحد، أن البشير يزور القاهرة في إطار مواصلة التشاور بين الرئيسين.

وقال عبدالحليم السبت الماضي، إن البشير سيزور مصر ليوم واحد، يعقد خلاله لقاء قمة مع السيسي.

ووفق عبدالحليم “تشمل أجندة القمة السودانية المصرية بالقاهرة الحراك الذي تواصل منذ لقاء أديس أبابا (بين البشير والسيسي في يناير/كانون ثان الماضي) فى إطار جهود حل العقبات وتوطيد دعائم علاقات التعاون الثنائي”.

ومن المتوقع أن يتبادل الرئيسان وجهات النظر حول موضوعات القمة العربية المرتقبة بالرياض في أبريل/نيسان المقبل، وفق المصدر ذاته.

ومن آن إلى آخر تشهد العلاقات بين السودان ومصر تباينات في وجهات النظر على خلفية قضايا خلافية، منها: النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي، والموقف من سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل.

وكان أحدث تباين في وجهات النظر في 4 يناير/كانون الثاني الماضي، باستدعاء السودان سفيره لدى القاهرة، لـ”التشاور”، دون إعلان سبب واضح للاستدعاء آنذاك، قبل أن يعود إلى مصر قبل نحو 10 أيام.

وبعد أيام من عودة السفير، بحث البشير، مع القائم بأعمال مدير المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، بالخرطوم “العقبات الكبيرة” التي تواجه المنطقة، وتؤثر على علاقات البلدين.

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