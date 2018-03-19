البشير يغادر القاهرة بعد لقائه السيسي في زيارة سريعة

العالم - السودان

وأجري الرئيس عبد الفتاح السيسي محادثات مع البشير، تناولت سبل تعزيز المصالح المشتركة في ظل الحافظ على خصوصية القضايا الداخلية لكل دولة، كما ناقشا عمل اللجان الخاصة بتعزيز التجارة والهيئة الفنية لمياه النيل ، واللجنة القنصلية والعسكرية ولجنة المنافذ الحدودية ، ولجنة التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية، لإزالة أي تحديات تعيق العلاقات بين البلدين واتفقا على الإعداد لعقد لجنة مشتركة برئاسة الرئيسين بالخرطوم خلال العام الجاري.

وعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات، أكد فيه الرئيس السيسي أنه تم الاتفاق على المضي قدما في تعزيز مصالح البلدين، ومعالجة أي شواغل قد تطرأ بينهما والاستمرار في تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والكهرباء والربط الجوي والبحري والاستفادة بالخبرات.

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