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لماذا تعتزم هذه الدول مقاطعة كأس العالم في روسيا ؟

لماذا تعتزم هذه الدول مقاطعة كأس العالم في روسيا ؟
الثلاثاء ٢٧ مارس ٢٠١٨ - ٠٣:١١ بتوقيت غرينتش

امتدت حملة المقاطعة لنهائيات كأس العالم 2018، التي تروّج لها انجلترا إلى ست دول، بسبب الاتهامات الموجهة إلى موسكو بالضلوع في قتل الجاسوس البريطاني الروسي الأصل سيرغي سكريبال في بريطانيا باستخدام مادة كيماوية.

العالم - أوروبا 

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن ست دول تعتزم المقاطعة للتضامن مع بريطانيا، لتشمل بولندا وأيسلندا والدنمارك والسويد وأستراليا واليابان، متوقعة بأن تعلن دول أخرى الانضمام لاحقاً.

جاءت هذه الحملة بعد إعلان رئيس وزراء بريطانيا "تيريزا ماي" الأسبوع الماضي، أن الأمير وليام وجميع وزراء حكومتها يرفضون الاشتراك في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس البولندي "أندريه دودا"، أول زعيم عالمي يقف إلى جانب السيدة ماي من خلال الكشف عن رفضه المشاركة في حفل افتتاح البطولة في موسكو في 14 يونيو، متخوفةً من أن المقاطعة لن تؤدي إلا إلى معاقبة الملايين من مشجعي كرة القدم حول العالم، دون تأثير حقيقي على مجريات قضية مقتل الجاسوس.

وأثارت الدعوات غضب "جياني إنفانتينو" رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي غرد على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن كرة القدم لديها ما يصل إلى 2 مليار متابع وكأس العالم 2018 في روسيا أهم حدث رياضي في العالم.. لذلك لا مقاطعة! دعونا نلعب اللعبة في سلام ومن أجل السلام".

 

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