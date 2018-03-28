مسؤول أوروبي: الجاليات الإسلامية ستؤدي دورا مهما بمستقبل أوروبا

العالم - أوروبا

جاء ذلك في بيان نشره الثلاثاء، حول اجتماع يعقده غدا مع علماء وممثلين عن 10 أديان من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع سيبحث مستقبل أوروبا وعلاقات المفوضية الأوروبية مع الجاليات الإسلامية في القارة، وسيشارك فيه ممثلون من بلجيكا وبلغاريا والمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا.

ولفت البيان إلى أن المفوضية الأوروبية أيدت دائما ممارسة المسلمين شعائرهم الدينية، مضيفا أن الجاليات الإسلامية في أوروبا بكل تنوعها، ستؤدي دورا مهما في مستقبل القارة.

ولا توجد احصائيات رسمية حول عدد المسلمين في أوروبا، إلا أن تقديرات تشير إلى وجود أكثر من عشرين مليون مسلم.

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