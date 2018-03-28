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روسيا: بريطانيا لم تقدم أي وثيقة عن قضية سكريبال

روسيا: بريطانيا لم تقدم أي وثيقة عن قضية سكريبال
الثلاثاء ٢٧ مارس ٢٠١٨ - ١٠:٤٠ بتوقيت غرينتش

ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بريطانيا لم تقدم لروسيا وثيقة توضيحية حول قضية تسميم سيرغي سكريبال وابنته يوليا وتجاهلت طلبات إطلاع موسكو على فحواها.

العالم - اوروبا

وأوضحت زاخاروفا، في حوار مع قناة "NTV" الروسية، الثلاثاء: "قال اليوم السفير الأميركي لدى موسكو جون هانتسمان للصحفيين إن عليهم الإطلاع على وثيقة وزعتها لندن لسفارات الدول الأجنبية في روسيا، وهذه الوثيقة، التي يقال إنها تتضمن توضيحات لندن لما حدث في سالزبوري، لم تتمكن وسائل الإعلام من الحصول عليها".

وتابعت زاخاروفا: "الصحفيون حاولوا الحصول على نسخها، كما حاولنا ذلك نحن، ووجهنا طلبات مناسبة لزملائنا الأميركيين والبريطانيين، وقمنا بذلك علنيا، لكن لم نتلق أي رد على طلباتنا، وبالتالي لا تزال هذه الأدلة المزعومة، التي تتوفر لدى السفارة الأميركية، حسب ما يقوله السفير، غير معروفة".

واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن هذا الأمر يدل على عدم الاتساق بين مواقف الحلفاء الغربيين، وأضافت: "كل الخطوات تتخذ بصورة مستعجلة، وهم غير قادرين حتى على تنسيق مواقفهم بين بعضهم بعضا". 

وعلى صعيد متصل، أكدت زاخاروفا أن روسيا ستتخذ "إجراءات جوابية مناسبة" ردا على طرد دبلوماسييها من 26 دولة أوروبية وغربية، وامتنعت عن التطرق إلى تفاصيل الرد الروسي، فيما شددت على أن التطورات الأخيرة مجرد حملة سياسية لتشويه صورة روسيا.

وفي وقت سابق من الثلاثاء زعم السفير الأميركي لدى موسكو، أن بريطانيا وزعت، يوم 22 مارس خلال مؤتمر صحفي عقدته للدبلوماسيين الأجانب في موسكو، وثيقة تتضمن "تحليلا دقيقا ومقنعا جدا" لحادث تسميم سكريبال.

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