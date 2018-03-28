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ما هي تعليق اليابان على زيارة كيم جونغ أون للصين؟؟

ما هي تعليق اليابان على زيارة كيم جونغ أون للصين؟؟
الأربعاء ٢٨ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، اليوم الأربعاء، أن طوكيو مهتمة للغاية بزيارة الزعيم الكوري الشمالي إلى الصين وتنتظر توضيحات مفصلة من بكين.

العالمأسيا و الباسفيك                     

وفقا لوكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، قال آبي، "نحن مهتمون جدا بجمع المعلومات وتحليلها، وأود أن أتلقى تفسيرا وافيا من الصين".

وأكدت بكين، في وقت سابق، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قام بزيارة غير رسمية للصين من يوم الأحد إلى الأربعاء.

وأبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الكوري الشمالي أن "الصين ملتزمة بهدف نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وضمان وجود السلام والاستقرار، وكذلك حل المشكلة من خلال الحوار والمفاوضات".

كما أعرب كيم عن أمله بأن تساهم زيارته الأولى للصين في إقامة السلام والاستقرار بشبه الجزيرة الكورية، معلنا استعداده لإجراء حوار مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، فضلا عن عقد اجتماعات مع قادتهم.

وأضاف، أن "نزع السلاح النووي في كوريا ممكن في حال اتخذت واشنطن وسيول إجراءات متسقة ومتضافرة لتحقيق السلام".

والزيارة هي أول رحلة خارجية لزعيم كوريا الشمالية منذ أن تولى السلطة في 2011 ومن المرجح أن تكون للإعداد لاجتماعات قادمة مع زعماء من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

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