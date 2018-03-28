بريطانيا تودع مؤسس "جيش دواعش الأطفال" في السجن مدى الحياة

العالم- أوروبا



وقال القاضي الذي أصدر الحكم "لقد انتهكت القرآن والإسلام بأفعالك وكذلك قانون جميع المتحضرين.. من المأمول أن تدرك ذلك".

وقام المتهم عمر حق بغسيل دماغ 16 طفلا سرا بشأن هجماته المخططة، والتي شملت أهدافا مثل ساعة بيغ بن في لندن وحرس الملكة ومركز ويستفيلد للتسوق.

وكان يخطط لاستخدام الأسلحة والسيارات المفخخة في الهجمات وقام بتجنيد مساعدين من مسجد في شرق لندن.

واستدرج حق بعض الأطفال (منهم لا تتجاوز أعمارهم 11 عاما) باستخدام لعب الأدوار والدعاية لتنظيم "داعش".

كما صدرت أحكام بالسجن بحق مساعدي حق في المؤامرة.