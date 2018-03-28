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بريطانيا تودع مؤسس "جيش دواعش الأطفال" في السجن مدى الحياة

بريطانيا تودع مؤسس
الأربعاء ٢٨ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

أصدرت محكمة بريطانية حكما بالسجن مدى الحياة بحق رجل لتدريبه الأطفال على تنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية في لندن، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس أسوسييشن" البريطانية امس الثلاثاء.

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وقال القاضي الذي أصدر الحكم "لقد انتهكت القرآن والإسلام بأفعالك وكذلك قانون جميع المتحضرين.. من المأمول أن تدرك ذلك".

وقام المتهم عمر حق بغسيل دماغ 16 طفلا سرا بشأن هجماته المخططة، والتي شملت أهدافا مثل ساعة بيغ بن في لندن وحرس الملكة ومركز ويستفيلد للتسوق.

وكان يخطط لاستخدام الأسلحة والسيارات المفخخة في الهجمات وقام بتجنيد مساعدين من مسجد في شرق لندن.

واستدرج حق بعض الأطفال (منهم لا تتجاوز أعمارهم 11 عاما) باستخدام لعب الأدوار والدعاية لتنظيم "داعش".

كما صدرت أحكام بالسجن بحق مساعدي حق في المؤامرة.

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