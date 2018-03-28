مرسي قد يموت داخل السجن إذا لم يتم توفير رعاية طبية عاجلة له

العالم-مصر

ولفتت إلى ان "مرسي، 66 عاما، عضو في ​جماعة الإخوان المسلمين​ المحظورة وأطاح الجيش، بقيادة الرئيس ​عبد الفتاح السيسي​ الذي يخوض الانتخابات الرئاسية حاليا دون منافسة، به في تموز 2013 بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه الذي استمر عاما". وأضافت أن الرئيس المصري السابق يعاني من السكر وضغط الدم ومرض بالكبد ويحتجز في زنزانة انفرادية في سجن طرة بالعاصمة المصرية.

وحكم على مرسي بعدد من الأحكام بلغ مجملها 48 عاما في عدة قضايا من بينها التحريض على القتل والعنف والتخابر مع جهات أجنبية.

وخوفا من إساءة معاملته في السجن، طلبت أسرته الاستعانة بلجنة خارجية لتقييم أوضاع احتجازه. ولفتت الصحيفة إلى ان "اللجنة البرلمانية البريطانية، التي تكونت بقيادة كريسبن بلانت الرئيس السابق للجنة الخاصة للشؤون الخارجية إضافة إلى عدد من المحامين المتخصصين في مجال حقوق الإنسان في لندن، وجدت أن حياة مرسي في خطر بسبب التعامل السيء مع حالته الصحية كمريض سكر".

ولفت رئيس اللجنة للصحيفة إلى ان عدم توفير الدواء اللازم الذي يحتاجه مرسي في محبسه يهدد حياته وأن طريقة معاملته ترقى لمستوى المعايير الدولية للتعذيب، مضيفا أن مسؤولية ذلك تمتد لأكبر سلطة في البلاد.